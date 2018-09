US Open 2018: i risultati di sabato 1 settembre del tabellone femminile. Avanti Maria Sharapova, eliminate Kerber e Kvitova

Si sono completati i match di terzo turno del tabellone femminile agli US Open. Nella sfida più attesa di ieri Maria Sharapova ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale dopo aver nettamente sconfitto la lettone Jelena Ostapenko. Una bella prestazione della russa che si candida ad essere tra le favorite per la vittoria finale.

Un pronostico che comincia a pendere verso la siberiana anche per via delle eliminazioni di Angelique Kerber e Petra Kvitova: la tedesca, vincitrice dell’ultimo Wimbledon, è stata sconfitta in rimonta in tre set dalla slovacca Dominika Cibulkova, mentre la ceca si è arresa in due set alla potenza della bielorussa Aryna Sabalenka.

Continua l’incredibile torneo di Lesia Tsurenko e Marketa Vondrousová, che si affronteranno nell’ottavo più sorprendente del torneo. Avanza anche l’americana Madison Keys e soprattutto una pazzesca Naomi Osaka, che ha sconfitto con un doppio 6-0 in soli 51 minuti la bielorussa Aljaksandra Sasnovich. Uno dei match più belli è stato sicuramente quello tra Carla Suarez Navarro e Caroline Garcia e che ha visto vincere la spagnola al tiebreak del terzo set dopo due ore e mezza di match.

Questo il riepilogo dei risultati

17:10 Finale Bertens K. (Ned) 1 6 4 6 6 1 Vondrousova M. (Cze) 2 7 7 2 7 7 18:10 Finale Keys M. (Usa) 2 4 6 6 Krunic A. (Srb) 1 6 1 2 18:40 Finale Garcia C. (Fra) 1 7 4 64 Suarez Navarro C. (Esp) 2 5 6 77 19:50 Finale Cibulkova D. (Svk) 2 3 6 6 Kerber A. (Ger) 1 6 3 3 20:20 Finale Siniakova K. (Cze) 0 4 0 Tsurenko L. (Ukr) 2 6 6 21:50 Finale Osaka N. (Jpn) 2 6 6 Sasnovich A. (Blr) 0 0 0

01:15 Finale Sharapova M. (Rus) 2 6 6 Ostapenko J. (Lat) 0 3 2 02:30 Finale Kvitova P. (Cze) 0 5 1 Sabalenka A. (Blr) 2 7 6













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jimmie 48/ Shutterstock.com