US Open 2018: i risultati del tabellone maschile di sabato 1 settembre. Federer vola agli ottavi di finale, avanza Djokovic, fuori Alexander Zverev

Si è completato il quadro degli ottavi di finale del tabellone maschile degli US Open 2018 di tennis e sul cemento di New York le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto a Flushing Meadows.

FEDERER E DJOKOVIC AGLI OTTAVI DI FINALE – Non c’è dubbio che il confronto con le attese maggiori era quello tra Roger Federer (n.2 del ranking) e l’australiano Nick Kyrgios (n.30 del mondo). I precedenti favorevoli all’elvetico (2-1) in match altamente spettacolari lasciavano presagire che anche in questo terzo turno del Major ci potesse essere un gioco di alta qualità. Ebbene, l’australiano non è riuscito ad essere costante a sufficienza al cospetto di un Roger di lusso, capace di colpi incredibili, da lasciare tutti a bocca aperta. Il fenomeno di Basilea, dopo aver sofferto inizialmente la consistenza al servizio dell’avversario, ha cambiato marcia concedendo davvero poco al suo avversario e assicurandosi il successo finale con il punteggio di 6-4 6-1 7-5.

…………Serious?@rogerfederer delivers the shot of the tournament! Sit back and enjoy…#USOpen pic.twitter.com/6GEdG2CcpW — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2018

Per il 23enne di Canberra davvero poco da fare. Un risultato che proietta Federer agli ottavi di finale dove affronterà un altro australiano, ovvero John Millman (n.55 del mondo), impostosi in quattro set (6-4 4-6 6-1 6-3) contro il kazako Mikhail Kukushkin (n.84 del ranking). Altrettanto convincente la vittoria di Novak Djokovic (n.6 del mondo) contro il francese Richard Gasquet (n.25 ATP) con lo score di 6-2 6-3 6-3. Una prova di forza del serbo, molto solido da fondo e mai in difficoltà al cospetto di un Gasquet, incapace di trovare delle valide soluzioni. La compattezza nel tennis del trionfatore di Wimbledon 2018 è stata tale che il risultato finale non è mai stato in discussione. Djokovic agli ottavi se la vedrà contro il portoghese Joao Sousa (n.68 del ranking), che ha superato a sorpresa in quattro frazioni l’altro transalpino Lucas Pouille (7-6 4-6 7-6(4) 7-6(5)).

ZVEREV FALLISCE L’ESAME DI MATURITA‘ – Eliminato invece il numero 4 del mondo Alexander Zverev. Il giovane tedesco, nel derby contro Philipp Kohlschreiber (n.34 ATP), ha ceduto 6-7 6-4 6-1 6-3 in 3 ore 12 minuti di partita, fallendo ancora una volta l’esame in un torneo del Grande Slam. Il 21enne di Amburgo, attualmente allenato da Ivan Lendl, ha messo in evidenza le solite criticità mentali e, dopo aver vinto il primo parziale al tie-break, ha subito le iniziative del connazionale, molto abile ad aprirsi il campo, sfruttando gli angoli dei suoi colpi mancini. Zverev, dunque, è stato costretto a salutare la Grande Mela prima del tempo mentre Kohlschreiber avanza e sfiderà il nipponico Kei Nishikori (n.19 ATP), a segno nel confronto con l’argentino Diego Schwartzman (n.13 del ranking). Un risultato che non dispiacerà al nostro Fabio Fognini che dopo gli US Open sarà n.12 del mondo (suo best ranking) visto che il sudamericano non potrà scavalcarlo. Gli ultimi due nomi a staccare i biglietto per gli ottavi di finale sono stati il belga David Goffin (6-4 6-1 7-6(4) contro il tedesco Jan-Lennard Struff) e il vincitore dell’edizione 2014 dello Slam americano Marin Cilic (n.7 ATP) che, sudando le cosiddette sette camicie, si è aggiudicato il match contro il giovane talentuoso australiano Alex De Minaur (n.45 del mondo) con il punteggio di 4-6 3-6 6-3 6-4 7-5, rendendosi protagonista di un grande rimonta.

I RISULTATI DI SABATO 1° SETTEMBRE – TABELLONE MASCHILE – US OPEN 2018

[7] M. Cilic b. A. De Minaur 4-6 3-6 6-3 6-4 7-5

[10] D. Goffin b. J.L. Struff 6-4 6-1 7-6(4)

[21] K. Nishikori[13] b. D. Schwartzman 6-4 6-4 5-7 6-1

P. Kohlschreiber b. [4] A. Zverev 6-7(1) 6-4 6-1 6-3

[6] N. Djokovic b. [26] R. Gasquet 6-2 6-3 6-3

J. Sousa b. [17] L. Pouille 7-6(5) 4-6 7-6(4) 7-6(5)

J. Millman b. M. Kukushkin 6-4 4-6 6-1 6-3

[2] R. Federer b. [30] N. Kyrgios 6-4 6-1 7-5

IL QUADRO DEGLI OTTAVI DI FINALE DEL TABELLONE MASCHILE

[1] R. Nadal vs N. Basilashvili

[9] D. Thiem vs [5] K. Anderson

[3] J. Del Potro vs [20] B. Coric

[11] J. Isner vs [25] M. Raonic

[7] M. Cilic vs [10] D. Goffin

[21] K. Nishikori vs P. Kohlschreiber

[6] N. Djokovic vs J. Sousa

J. Millman vs [2] R. Federer













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com