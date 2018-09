US Open 2018: i risultati di mercoledì 5 settembre del tabellone femminile. Naomi Osaka e Madison Keys vincono rapidamente

Anche i quarti di finale della parte bassa del tabellone di singolare femminile degli US Open di tennis si risolvono in due set: la padrona di casa Madison Keys, numero 14, elimina l’iberica Carla Suarez Navarro, testa di serie numero 30, per 6-4 6-3, mentre la nipponica Naomi Osaka, numero 20 del seeding, asfalta in meno di un’ora l’ucraina Lesia Tsurenko, vincendo per 6-1 6-1.

La statunitense impiega poco più di 80 minuti per guadagnare le semifinali eliminando l’iberica. Nel primo set la prima occasione d’allungo è della statunitense, già nel secondo game, ma la spagnola lo cancella salvandosi ai vantaggi. Ancora un’occasione per parte nel quinto e nel sesto game, ma lo strappo non arriva. Nel decimo game però, quando la spagnola va a servire per rimanere nella partita, ecco che l’americana dopo aver mancato un primo set point sul 30-40, porta a casa il parziale per 6-4 ai vantaggi, dopo aver cancellato un’occasione per il 5-5. Nella seconda frazione invece il servizio ha ancora meno problemi e per vedere le prime palle break bisogna attendere il sesto game, quando Keys sale 15-40 in risposta, operando lo strappo al secondo tentativo e salendo così 4-2 e servizio. La statunitense sembra amministrare e nel nono gioco va a servire per l’incontro, mancando però un primo match point sul 40-30. Dopo aver annullato alla spagnola l’occasione del 4-5, eccoo che il secondo match point è quello buono per il passaggio alle semifinali di Keys, dove affronterà la giapponese Naomi Osaka.

La nipponica vince in meno di un’ora, 58 minuti di gioco in tutto, contro l’ucraina, autentica sorpresa di quest’edizione ed unica giocatrice non testa di serie ancora in gara. Il primo set dura 27′ e vede la giapponese Naomi Osaka scappare subito via sul 3-0 non pesante, grazie ad un break ottenuto ai vantaggi nel secondo gioco. Nel quarto game l’ucraina Lesia Tsurenko tiene la battuta, ma la cede ancora nel sesto, permettendo così all’avversaria di chiudere, senza problemi, al secondo set point, per 6-1. Appena più linga la seconda partita, nella quale la nipponica trova il break sia nel primo che nel terzo gioco, non perdendo neppure un quindici nei primi due turni al servizio e salendo rapidamente 4-0. Tsurenko accorcia 1-4, poi Osaka si salva da 0-40 nel sesto gioco e chiude nel settimo, con un nuovo break. centrando il doppio 6-1.

US Open – Tabellone femminile – Quarti di finale (parte bassa)

Keys (Usa, 14) b. Suarez Navarro (Esp, 30) 6-4 6-3

Osaka (Jpn, 20) b. Tsurenko (Ukr) 6-1 6-1













Foto: lev radin / Shutterstock

