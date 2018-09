US Open 2018: i risultati di martedì 4 settembre del tabellone femminile. Fuori la detentrice Sloane Stephens

Agli US Open di tennis si cerca una nuova regina: la campionessa uscente, la statunitense Sloane Stephens abdica, lasciando strada, a sorpresa soprattutto per le dimensioni della sconfitta, alla lettone Anastasija Sevastova, capace di imporsi per 6-2 6-3. In semifinale se la vedrà con un’altra statunitense, Serena Williams, che batte 6-4 6-3 la ceca Karolina Pliskova.

La minore delle sorelle Williams parte male nel primo set, cedendo il servizio nel terzo game ed annullando altre tre palle break nel successivo turno in battuta. La statunitense ha il merito di restare aggrappata alla partita riuscendo poi a trovare il sorpasso: nel sesto gioco non concretizza due break point, poi però sale in cattedra e dal 2-4 prima impatta sul 4-4, poi tiene la battuta e, quando l’avversaria va a servire per restare nel set, opera il nuovo break che vale la frazione, alla seconda occasione, per 6-4. Nel secondo set Serena allunga la sua striscia di game consecutivi, portandola a 8, salendo sul 4-0. La sfida sembra conclusa, ma la ceca ha il merito di trovare le forze per recuperare un break e riportarsi sul 2-4. L’incontro in pratica finisce nel settimo gioco, quando Pliskova non sfrutta quattro break point, dei quali tre consecutivi sullo 0-40, e Williams va sul 5-2 tenendo poi a zero il seguente turno in battuta, chiudendo 6-3 in un’ora e 25 minuti.

La detentrice del titolo invece abdica giocando una partita nella quale è poco cinica. Nel primo set infatti Stephens si procura quattro palle break nel terzo gioco, lungo 18 punti, ma non le sfrutta, cedendo poi il servizio a 15 nel game seguente. Sul 3-1 Sevastova concede altre tre palle break, ma si salva, riuscendo a salire 4-1. La chiusura arriva già nell’ottavo game, con un nuovo break, questa volta a zero, per il 6-2. Nella seconda frazione continuano a fioccare i break point, con Sevastova che si ritrova avanti 2-0 prima e 3-1 poi. Stephens sembra riportarsi in partita quando nel settimo gioco trova a zero il controbreak, ma sul 3-4 cede ancora la battuta consegnandosi in pratica all’avversaria, la quale nel nono gioco, dopo essere salita 40-0, chiude al terzo match point sul 6-3.

US Open – Tabellone femminile – Quarti di finale (parte alta)

S.Williams (Usa, 17) b. Ka. Pliskova (Cze, 8) 6-4 6-3

Sevastova (Lat, 19) b. Stephens (Usa, 3) 6-2 6-3













Foto: andrew makedonski-shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it