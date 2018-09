Ungheria-Italia stasera in tv, Qualificazioni Mondiali 2019 basket: a che ora comincia e su che canale vederla

L’Italbasket è sbarcata a Debrecen, dove stasera affronterà l’Ungheria nel match valido per le Qualificazioni Mondiali 2019. Una vittoria varrebbe tantissimo per gli azzurri, costituirebbe un passo importantissimo lungo il cammino verso la rassegna iridata che si svolgerà il prossimo anno in Cina.

Gli ungheresi attualmente occupano la terza posizione nel girone J, con una vittoria in meno rispetto alla nostra Nazionale. Attenzione a David Vojvoda e Zoltan Perl, autori rispettivamente di 23 e 18 punti contro l’Olanda venerdì scorso. Segnali più che incoraggianti da parte della rappresentativa del Bel Paese dopo l’ottima prestazione contro la Polonia, dai 28 punti a referto di uno scatenato Amedeo Della Valle al debutto più che convincente di Jeff Brooks (16), senza nulla togliere al fantastico ritorno di Gigi Datome. Insomma, le assenze degli NBAers per ora non si fanno sentire, e i dodici del ct Meo Sacchetti possiedono tutte le carte per superare l’Ungheria senza bisogno di complicarsi la vita. In caso di risultato con esito positivo, gli azzurri manterrebbero salda la seconda posizione in attesa di affrontare la temibile Lituania, prima nel raggruppamento a punteggio pieno. Ricordiamo che approdano ai Mondiali le prime tre classificate di ogni gruppo al termine della fase in corso.

Ungheria-Italia, partita valida per le Qualificazioni Mondiali 2019, andrà in scena questa sera, lunedì 17 settembre, alle ore 18.00 presso la Fonix Hall di Debrecen. L’incontro verrà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport HD ed è possibile seguirlo in streaming sulla piattaforma Sky Go. OASport vi offre la DIRETTA LIVE del match, con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Di seguito il programma completo.

Lunedì 17 settembre

Ore 18.00 Ungheria-Italia













Credit: Ciamillo