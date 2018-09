Stella Rossa-Napoli, Champions League 2019: le probabili formazioni. Ancelotti punta su Insigne e Milik

Comincia la Champions League 2018-2019 e domani ci sarà l’esordio del Napoli. Sarà una prima subito decisiva per la squadra di Carlo Ancelotti, che deve vincere sul difficilissimo campo della Stella Rossa, considerata la quarta forza di un gruppo D incredibile vista la presenza anche di PSG e Liverpool.

Il Napoli è reduce dalla vittoria in campionato contro la Fiorentina, grazie al gol di Insigne su assist di Milik. Saranno proprio loro due a guidare i campani contro la Stella Rossa ed insieme a loro ci sarà Callejon, con Mertens in panchina. Tornerà anche Albiol al centro della difesa insieme a Koulibaly, mentre in porta si rivede Ospina, con Karnezis che va in panchina e con Meret finalmente tra i convocati. A centrocampo, poi, sicuri del posto Allan e Zielinski, mentre Hamsik parte favorito su Diawara

Nessun problema di formazione per MIlojevic, con i serbi che dovrebbero schierarsi con il consueto 4-2-3-1 ed il terminale offensivo sarà Pavkov.

Queste le probabili formazioni della partita

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Jovicic, Krsticic; Milic, Simic, Gobeljic; El Fardou Ben. All. Milojević

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne













Foto: Gennaro Di Rosa/Shutterstock