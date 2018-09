Joshua-Povetkin, Mondiali pesi massimi 2018: programma, orario e tv

Sabato 22 settembre andrà in scena uno degli incontri più atteso degli ultimi mesi nel circuito della boxe: Anthony Joshua e Alexander Povetkin si fronteggeranno nel Mondiale dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Allo Stadio Wembley di Londra, davanti a oltre 80mila spettatori, il britannico metterà in palio le sue quattro cinture contro il pugile russo, suo primo sfidante dallo scorso 31 marzo quando sconfisse Joseph Parker impossessandosi anche del titolo WBO. Il quasi 29enne partirà con tutti i favori del pronostico contro il 39enne di Kursk, Campione Olimpico ad Atene 2004 tra i pesi supermassimi e che tra i professionisti ha indossato la cintura WBA nel 2011.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio dei Joshua vs Povetkin, Mondiale dei pesi massimi per le cinture WBA, WBO, IBF, IBO. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn.

SABATO 22 SETTEMBRE:

23.00 (circa) Anthony Joshua vs Alexander Povetkin

JOSHUA-POVETKIN: COME VEDERE IL MONDIALE DEI PESI MASSIMI IN DIRETTA TV E STREAMING

L’incontro sarà trasmesso in diretta straming sulla piattaforma Dazn, visibile su smart tv, tablet, cellulari, computer, consolle per videogiochi.













Foto: Huw Fairclough / Shutterstock.com