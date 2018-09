Triathlon, World Cup Karlovy Vary 2018: Vendula Frintova è profeta in patria, terza un’ottima Mazzetti, sesta Steinhauser

L’ultima tappa della World Cup di triathlon 2018 di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, va alla padrona di casa Vendula Frintova, ma c’è tanta Italia nelle prime posizioni. Alle spalle dell’estone Kaidi Kivioja, staccata di un solo secondo rispetto alla vincitrice (ma autrice di una rimonta sensazionale nel settore dedicato alla bici, con quasi un minuto guadagnato sulle migliori), si è classificata la nostra Annamaria Mazzetti, distante appena 5 secondi dalla prima posizione. Per la nostra portacolori si è trattata di una prova solida e costante, con la parte a nuoto conclusa a soli 3 secondi da Frintova, alla quale ne ha rifilati 5 nel tratto in bici, salvo poi cederne nuovamente 3 nella parte finale di corsa, con la ceca che ha chiuso in 33:56 contro il 33:59 della classe 1988.

Sono ben tre le azzurre nelle prime otto posizioni, con Verena Steinhauser sesta a 59 secondi, giunta alle spalle della tedesca Anja Knapp, quarta a 29 da Frintova e dell’elvetica Julie Derron, quinta a 37. Settima posizione per la britannica Lucy Hall (che aveva dominato la parte a nuoto) a 1:26, davanti alla nostra Alessia Orla che si è fermata a 1:39 dal gradino più alto del podio. Nona ha concluso la cilena Barbara Riveros a 2:08, mentre chiude la top ten l’austriaca Julia Hauser a 2:24. Le altre italiane: 28esima posizione per Lisa Schanung ad oltre 12 minuti di distacco, mentre Giorgia Priarone non ha concluso la prova, come Ilaria Zane.

Foto: Anna Maria Mazzetti profilo FB