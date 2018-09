Triathlon, World Cup Karlovy Vary 2018: successo per Dmitry Polyanskiy su White e Fabian, bene gli italiani

L’ultima tappa della World Cup di triathlon 2018 di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, per quanto riguarda gli uomini va al russo Dmitry Polyanskiy che completa la prova con il tempo di 1:52.22 e, grazie ad una ottima frazione di corsa, stacca l’irlandese Russell White per 14 secondi. Completa il podio il nostro Alessandro Fabian che conferma di essere in buona forma in questo finale di stagione e termina la sua gara a 22 secondi dalla vetta. Per il classe 1988 prima fase di nuoto solida, assieme ai migliori, quindi frazione in bici controllata, ma non potuto rispondere nel tratto di corsa, cedendo proprio 21 secondi a Polyanskiy.

Come per le donne, buona prova per i nostri colori, con tre azzurri nelle prime nove posizioni. Dietro all’olandese Jorik van Egdom in quarta posizione a 27 secondi, si è classificato il padrone di casa Frantisek Linduska a 49, mentre in sesta posizione conclude la sua gara il belga Erwin Vanderplancke a 56. Settimo e nono i nostri Delian Stateff a 50 secondi e Davide Uccellari a 1:02, tra di loro il britannico Calum Johnson a 59. Chiude la top ten il tedesco Jonathan Zipf a 1:07, che precede il russo Igor Polyanskiy a 1:20 e il tedesco Jonas Schomnurg a 1:27. Gli altri italiani: 17esima posizione finale per Gianluca Pozzatti a 2:16 dalla vetta, mentre in 19esima chiude Gregory Barnaby a 2:25.

Foto: alessandro-fabian-credit-viviano-fabian