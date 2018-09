Triathlon, World Cup 2018: l’ultima tappa di Karlovy Vary regala una buona prova di squadra per gli italiani

La World Cup 2018 di triathlon si è chiusa nella cittadina ceca di Karlovy Vary e, nonostante il meteo inclemente della nottata, ha permesso lo svolgimento di due gare quanto mai combattute, che hanno visto i successi di Vendula Frintova e Dmitry Polyanskiy. La padrona di casa ha centrato il gradino più alto del podio grazie ad un finale vibrante contro l’estone Kaidi Kivioja, mentre la nostra Annamaria Mazzetti ha festeggiato il suo ritorno alle distanze olimpiche con un terzo posto davvero brillante. Nella gara maschile, invece, prova di forza di Dmitry Polyanskiy che non ha lasciato scampo all’irlandese Russell White ed al nostro Alessandro Fabian dopo una gara davvero intensa.

Per Vendula Frintova, dunque, è arrivata questa vittoria proprio in Repubblica Ceca, nonostante non abbia mai amato le condizioni meteo tendenti alle basse temperature. Le sue parole al termine della gara hanno sottolineato l’importanza del tratto in bici e la sua sorpresa per aver tagliato il traguardo davanti a tutte, ammettendo di non avere la migliore condizione possibile. Mastica amaro, invece, Kaidi Kivioja che si ritiene soddisfatta del podio, il primo nella World Cup, ma la vittoria è sfuggita solamente per il grande finale della rivale ceca. Grande soddisfazione per Annamaria Mazzetti che è salita sul podio dopo cinque anni, nonostante non corresse sulla distanza olimpica da ottobre. Dopo lo stop forzato di aprile chiudere in questo modo è davvero un ottimo segnale per la nostra portacolori. Per l’Italia, nel complesso, la trasferta ceca è sicuramente positiva grazie, anche, al sesto posto di Verena Steinhauser ed all’ottavo di Alessia Orla per la migliore prestazione per nazioni. Chiude al 28esimo posto Lisa Schanung, mentre non hanno concluso la gara Giorgia Priarone e Ilaria Zane.

La gara maschile, disputata nel pomeriggio, è stata baciata dal sole e da temperature leggermente più alte. Dmitry Polyanskiy chiude in bellezza la sua World Cup su un percorso che, sulla carta, non lo favoriva. Dopo qualche imprecisione nel tratto a nuoto ha saputo tenere duro nella parte in bici per uscire alla distanza. Per l’atleta russo è arrivato il secondo successo stagionale, suo record personale, un ottimo viatico per chiudere ancora meglio questo 2018. Alle sue spalle, quindi, si è classificato Russell White, soddisfatto per il primo podio dopo una prova non semplice ma che regala all’irlandese una bella botta al morale. Ottima terza piazza per il nostro Alessandro Fabian che conferma di essere in un ottimo momento di forma, confermandosi dopo Montreal. Per i nostri colori buona domenica, dato che oltre a Fabian, abbiamo il settimo posto di Delian Stateff e il nono di Davide Uccellari. 17esima posizione per Gianluca Pozzatti che porta quattro italiani nelle posizioni che contato.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TRIATHLON













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina-fb-alessandro-fabian