Triathlon, Mondiali Juniores 2018: Csongor Lehmann e Cecilia Alavez vincono l’oro, nel paratriathlon Aschenza sfiora il bronzo

Nel corso del Gran Finale della World Cup di triathlon 2018 in corso di svolgimento nella Gold Coast australiana, sono stati assegnati numerosi titoli nella nottata italiana, tra i quali quelli juniores e quelli riservati al paratriathlon.

Per quanto riguarda la prova maschile juniores la medaglia d’oro è andata all’ungherese Csongor Lehmann con il tempo finale di 52:49 davanti al francese Paul Goergethum a 23 secondi e al tedesco Philipp Wiewald a 25. Quarta posizione per il francese Boris Pierre a 31, quinta per l’australiano Lorcan Redmond a 33, sesta per l’atleta di Hong Kong, Oscar Coggins con un distacco di 48 secondi. Completano la top ten il norvegese Vetle Bergsvik Thorn, settimo a 50 secondi, il canadese Pavlos Antoniades, ottavo a 51, il portoghese Vasco Vilaca a 1:01 mentre è decimo il neozelandese Saxon Morgan a 1:05.

La gara juniores femminile se l’è aggiudicata la messicana Cecilia Sayuri Ramirez Alavez che, in rimonta nei 5 chilometri di corsa, va a conquistare la medaglia d’oro con il tempo complessivo di 59.11 (nonostante accusasse un ritardo di circa 40 secondi dalla vetta). Sul podio con lei anche le due britanniche Erin Wallace a 12 secondi e Kate Waugh a 23. Quarta posizione per la francese Pauline Landron a 35 secondi, quinta per l’australiana Romy Woistencroft a 40, sesta per l’austriaca Magdalena Fruh a 58, settima per la francese Jessia Fullagar a 57, ottava per la canadese Desirae Ridenour a 59, nona per l’olandese Quinty Schoens a 1:01, mentre è decima la francese Celia Marie a 1:05.

Nelle prove di paratriathlon la giornata ha preso il via con i successi del britannico Dave Ellis davanti all’americano Aaron Scheidied e allo spagnolo Hector Català Laparra nella categoria PTVI maschile, mentre la spagnolo Susana Rodriguez si è aggiudicata la prova PTVI femminile precedendo la britannica Alison Patrick e l’australiana Katie Kelly. Sesta posizione per la nostra Anna Barbaro.

Si è passati, quindi, alla categoria PTWC (con atleti in carrozzina) con la doppietta olandese di Jetze Plat che ha preceduto di due minuti il connazionale Geert Schipper che conquista la medaglia d’argento. Terza posizione per Joseph Townsend che beffa il nostro Giovanni Aschenza per il gradino più basso del podio. Per quanto riguarda le donne, invece, vittoria per l’australiana Emily Tapp davanti alla giapponese Wakako Tsuchida e all’altra australiana Lauren Parker.

Nella classe PTS5 successo per il canadese Stefan Daniel, davanti al tedesco Martin Schulz e al britannico George Peasgood, mentre tra le donne doppietta inglese con Lauren Steadman che precede Claire Cashmore e la statunitense Grace Norman. Nella categoria PTS4 vittoria per il francese Alexis Hanquinquant con oltre 3:30 di vantaggio sullo spagnolo Alejandro Sanchez Palomero, mentre il bronzo se lo aggiudica il lussemburghese Joe Kurt. Tra le donne vittoria per l’inglese Hannah Moore davanti all’australiana Sally Pilbeam e alla nipponica Mami Tani.

Per quanto riguarda la categoria PTS3 medaglia d’oro per lo spagnolo Daniel Molina sul britannico Ryan Taylor e sul tedesco Max Gelhaar, mentre nella gara femminile la gara va alla russa Anna Plotnikova davanti alla francese Elise Marc e all’irlandese Cassie Cava. Nella classe PTS2 lo statunitense Mark Barr vince l’oro davanti al britannico Andrew Lewis e al francese Jules Ribstein, mentre tra le donne vince ancora una statunitense, Allysa Seely, davanti alla britannica Fran Brown e all’americana Hailey Danz.

Foto: Cecilia Alavez