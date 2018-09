Canottaggio, Mondiali Plovdiv 2018: oggi le prime finali olimpiche. Ghiotta occasione per rimpinguare il medagliere azzurro

Iniziano oggi le finali delle specialità olimpiche ai Mondiali di canottaggio in corso a Plovdiv, in Bulgaria: saranno otto le gare che assegneranno medaglie, ed in quattro di queste sarà presente l’Italia, chiamata a cogliere l’occasione per andare a rimpinguare il bottino di podi maturato nelle specialità non olimpiche. Andiamo a scoprire per tutte le sfide odierne i favoriti per la vittoria e per il podio, nonché le ambizioni azzurre.

Due senza femminile

Kerri Gowler e Grace Prendergast (Nuova Zelanda) appaiono superiori anche rispetto al Canada di Caileigh Filmer e Hillary Janssens. L’Italia con Sara Bertolasi ed Alessandra Patelli ha chiuso seconda nella seconda tappa di Coppa del Mondo e culla sogni di podio, Irlanda permettendo.

Due senza maschile

I fratelli croati Martin e Valent Sinkovic sono i favoriti numero uno, ma non va dimenticata la Nuova Zelanda di Tom Murray e Michael Brake. La Francia cerca conferme con Theophile e Valentin Onfroy, mentre la Romania potrebbe inserirsi nella lotta per un posto sul podio. Italia assente.

Quattro senza femminile

La nuova specialità olimpica vede favorita l’Australia (Stephan-Werry-Hawe-Goodman), che tanto bene si è comportata in stagione, anche se arriva in finale a Plovdiv con un crono superiore rispetto agli Stati Uniti. Occhio alla Danimarca, che vuol sorprendere, mentre la Polonia potrebbe cercare il bronzo. Azzurre assenti.

Quattro senza maschile

Ennesima nuova formazione per l’Italia, composta da Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Bruno Rosetti e Matteo Lodo, che proveranno a fare bene in finale. Favorita numero uno l’Australia, ma occhio a Romania ed Olanda, mentre possibile outsider è la Germania.

Doppio pesi leggeri femminile

L’equipaggio da battere è quello delle olandesi Ilse Paulis e Marieke Keijser. Alle loro spalle lotta per l’argento tra Nuova Zelanda (McBride-Kiddle) e Romania (Beleaga-Cozmiuc). Molto più defilata la candidatura al gradino più basso del podio avanzata dagli Stati Uniti. Italiane assenti.

Doppio pesi leggeri maschile

Mai contesa fu più equilibrata: l’Irlanda di Gary e Paul O’Donovan ha fatto la voce grossa in stagione, ma non va sottovalutato neppure il Belgio di Tim Brys e Niels van Zandweghe, sempre a podio in Coppa del Mondo. Alla lotta per l’oro si iscrive anche l’Italia di Stefano Oppo e Pietro Ruta. Occhio alla Norvegia di Brun-Strandli.

Quattro di coppia femminile

La Germania è la favorita numero uno, avendo vinto due volte in stagione in Coppa del Mondo. Alle sue spalle prenota l’argento l’Olanda, che ha sperimentato diversi equipaggi e sembra aver trovato la quadratura del cerchio. In lotta per il podio Gran Bretagna e Polonia, mentre la Cina potrebbe trovare il colpo gobbo e beffare le europee. Azzurre assenti.

Quattro di coppia maschile

L’Italia con Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili punta a far saltare il banco avendo dimostrato già durante l’anno l’ottimo affiatamento: fa paura però la Nuova Zelanda, che conta anche su Mahe Drysdale, battuto nelle selezioni interne per il singolo. Ucraina e Polonia per un posto sul podio, outsider Olanda ed Australia.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanottaggio Mimmo Perna

roberto.santangelo@oasport.it