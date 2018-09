Tiro con l’arco, Europei 2018: una super Italia a Legnica. Gli azzurri si confermano ai vertici nelle gare a squadre dell’arco olimpico

L’Italia è stata grande protagonista agli Europei di tiro con l’arco a Legnica (Polonia). Il Bel Paese ha conquistato il maggior numero di medaglie, sei, chiudendo al terzo posto nel medagliere, alle spalle di Russia e Turchia, e confermandosi quindi una potenza di questo sport. Gli azzurri hanno confermato la propria classe in questa rassegna continentale, dando segnali molto positivi in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le prestazioni dei nostri portacolori.

Partiamo dall’arco olimpico, con l’oro conquistato da Vanessa Landi e Mauro Nespoli nel mixed team. Un risultato importantissimo per il movimento azzurro, visto che questa specialità farà il proprio debutto olimpico proprio a Tokyo. Riuscire ad arrivare preparati alla rassegna a cinque cerchi è quindi fondamentale per avere la grande occasione di portare a casa una medaglia. La coppia azzurra ha dominato la finale con la Francia al termine di un grande torneo, in cui hanno dimostrato di avere un grande potenziale da poter esprimere nella prossima stagione.

Sono arrivate poi le importanti conferme anche dai terzetti delle gare a squadre. Al maschile Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualucci non sono riusciti per un soffio a bissare l’oro conquistato ai Mondiali di Città del Messico, dovendosi arrendere in finale allo shoot off con la Russia. Un risultato che conferma comunque la solidità del nostro terzetto che negli appuntamenti chiave riesce a dare sempre il meglio. Argento anche in campo femminile con Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi, battute dalla Turchia. Questa squadra giovanissima, che lo scorso hanno ha vinto uno storico oro ai Mondiali giovanili, va a conquistare la prima medaglia tra i senior e dimostra quindi la crescita esponenziale fatta.

Passiamo quindi al compound, dove l’Italia ha brillato nella gara individuale maschile con l’argento di Sergio Pagni e il bronzo di Federico Pagnoni. Se nell’arco olimpico gli azzurri hanno steccato a livello individuale, con solo Nespoli capace di approdare ai quarti di finale, nel compound Pagni e Pagnoni hanno confermato le proprie qualità, salendo sul podio continentale. Per il 39enne toscano si tratta dell’ennesima medaglia della carriera, un atleta davvero unico che sa sempre regalare emozioni nei grandi appuntamenti. Pagnoni invece ha fatto una finale per il bronzo praticamente perfetta, dimostrando di aver fatto il definitivo salto di qualità. Infine l’Italia ha centrato una medaglia anche nella gara a squadre femminile, in cui prevale però il rammarico. Infatti Irene Franchini e Marcella Tonioli sono state praticamente impeccabili, mentre Anastasia Anastasio ha subito la pressione sbagliando le frecce decisive per la vittoria. Per il futuro i tecnici potrebbero quindi pensare anche ad un suo cambio, con l’inserimento della giovane Sara Ret.

Foto: Fitarco