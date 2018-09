Tiro a volo, Mondiali Changwon 2018: doppietta cinese nello skeet juniores, vince Che Yufei

Doppietta cinese nella finale dello skeet junior femminile, penultima gara dei Mondiali di tiro a volo di Changwon, in Corea del Sud: Che Yufei porta a casa il titolo iridato di categoria stabilendo il nuovo record del mondo con 53/60 (p. prec. 52 di Vanesa Hockova), battendo la connazionale Song Zhengyi, che si attesta a quota 51.

Eliminata in terza posizione la statunitense Austen Jewell Smith, che conquista la medaglia di bronzo con 43/50, mentre si ferma ai piedi del podio la corsa della russa Elizaveta Evgrafova, eliminata al quarto posto con 32/40. La terza cinese in finale, Sun Yashu, si classifica quinta con lo score di 24/30.

Sesta e prima delle eliminate in finale la statunitense Samantha Simonton, che aveva vinto le eliminatorie, con il punteggio di 16/20. Fuori in qualifica l’unica azzurrina in gara, Giada Longhi. La rassegna iridata si concluderà con la finale dello skeet senior maschile, che inizierà alle ore 9.30.













Foto: Pagina Facebook FITAV

