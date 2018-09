Tiro a volo e tiro a segno, Medagliere Mondiali 2018: le classifiche (generali e sport olimpici)

Sono in corso a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno: l’Italia ha già raccolto diverse medaglie d’oro e lotta per le posizioni di vertice nel medagliere generale, anche se arranca nelle prove olimpiche soprattutto nel tiro a segno, mentre nel tiro a volo è arrivata la prima carta olimpica, con tanto di bronzo di Silvana Stanco nel trap femminile.

Di seguito il medagliere generale della rassegna:

Pos. Nazione O A B Tot. 1 Corea del Sud 8 6 6 20 2 Russia 5 4 6 15 3 India 4 6 4 14 4 Italia 4 0 4 8 5 Cina 3 5 3 11 6 Germania 2 2 1 5 7 Svezia 2 1 2 5 8 Australia 2 0 0 2 9 Slovacchia 1 1 1 3 9 Ucraina 1 1 1 3 11 Danimmarca 1 1 0 2 11 Spagna 1 1 0 2 13 Gran Bretagna 1 0 1 2 13 Kuwait 1 0 1 2 15 Francia 1 0 0 1 15 Grecia 1 0 0 1 15 Turchia 1 0 0 1 18 USA 0 3 2 5 19 Serbia 0 3 0 3 20 Croazia 0 1 1 2 20 Norvegia 0 1 1 2 22 Iran 0 1 0 1 22 Mongolia 0 1 0 1 22 Polonia 0 1 0 1 25 Austria 0 0 1 1 25 Bielorussia 0 0 1 1 25 Finlandia 0 0 1 1 25 Georgia 0 0 1 1 25 Corea del Nord 0 0 1 1 # Tot. 39 39 39 117

Di seguito il medagliere delle specialità olimpiche del tiro a volo:

Pos. Nazione O A B Tot. 1 Slovacchia 1 1 0 2 2 Spagna 1 0 0 1 3 Cina 0 1 0 1 4 Italia 0 0 1 1 4 Kuwait 0 0 1 1 # Tot. 2 2 2 6

Di seguito il medagliere delle specialità olimpiche del tiro a segno:

Pos. Nazione O A B Tot. 1 Russia 2 1 1 4 2 Corea del Sud 2 0 3 5 3 Cina 1 2 0 3 4 Grecia 1 0 0 1 5 Croazia 0 1 1 2 6 India 0 1 0 1 6 Serbia 0 1 0 1 8 Ucraina 0 0 1 1 # Tot. 6 6 6 18













Foto: Pagina Facebook FITAV

