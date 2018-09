Tiro a segno, Mondiali 2018: Lorenzo Bacci e Marco De Nicolo tra i migliori 60 della carabina 50 m tre posizioni. Domani qualificazioni e finali

Due italiani su tre domani potranno partecipare alla vera e propria prova di carabina 50 m tre posizioni ai Mondiali di tiro a segno in corso a Changwon (Corea del Sud). Lorenzo Bacci e Marco De Nicolo infatti sono rientrati tra i migliori 60 al termine delle eliminatorie, ossia quella che potremmo definire “fase preliminare”, dato che domani si svolgeranno le qualificazioni che permettono ai primi otto di competere per il titolo iridato. Esce di scena in anticipo invece Simon Weithaler, terzo italiano impegnato al poligono.

Sia il tiratore classe 1994 che il 41enne delle Fiamme Gialle sono stati inseriti nella prima batteria delle eliminatorie. Lorenzo Bacci ha concluso la prova in 17a posizione con 1172 punti, distante tre lunghezze invece Marco De Nicolo, 25°. Nell’altro gruppo invece non è bastato il 28° miglior score di Simon Weithaler (1159 punti).

Classifica combinata che vede leader il cinese Yang Haoran con il punteggio di 1187, eguagliando così il record mondiale di una gara eliminatoria, davanti a Istvan Peni (Ungheria) e Yuri Shcherbatsevich (Bielorussia), rispettivamente ad uno e due punti di distanza. Lorenzo Bacci di conseguenza ha fatto segnare il 25° punteggio complessivo, mentre Marco De Nicolo chiude 39° in classifica. In 72a posizione troviamo invece Simon Weithaler.

Per quanto riguarda la prova a squadre, in prima posizione si piazza la nazionale russa con 3535 punti e primato mondiale, alle sue spalle Cina (3532) e Bielorussia (3526). Italia solo 14a con lo score di 3500 punti.













Foto: UITS