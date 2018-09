Tiro a volo, Mondiali Changwon 2018: tra gli juniores Elia Sdruccioli vince l’oro nello skeet!

Il cielo di Changwon si tinge d’azzurro: ai Mondiali di tiro a volo, in Corea del Sud, tra gli juniores il nostro Elia Sdruccioli conquista la medaglia d’oro nello skeet al termine di una finale tiratissima con lo score di 55/60. Alle sue spalle lo statunitense Nic Moschetti, che non rompe l’ultimo piattello e si ferma a quota 54.

Terzo posto per l’indiano Gurnihal Singh Garcha, eliminato a dieci piattelli dal termine, quando tutti i tiratori erano a quota 46, per la peggior posizione in qualifica: anche in questo caso fatale l’ultimo. Quarto il turco Onur Atak, con 32/40, mentre quinto si classifica il ceco Daniel Korcak con 25/30. Sesto e primo degli eliminati l’altro azzurrino in gara, Niccolò Sodi, a quota 17/20.

Con la vittoria di Sdruccioli l’Italia sale a quota 14 medaglie, con sette ori, due argenti e cinque bronzi, rafforzando il quinto posto nel medagliere generale, dominato dalla Cina, davanti alla Corea del Sud padrona di casa ed alla Russia. Quarta l’India che, come il Bel Paese, vanta sette ori, ma ha conquistato finora ben otto argenti.













Foto: FITAV

roberto.santangelo@oasport.it