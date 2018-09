Tiro a volo, Mondiali Changwon 2018: niente da fare per le azzurre dello skeet. Tra gli juniores due italiani in finale

Non riesce la rimonta alle azzurre dello skeet ai Mondiali di tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: nelle eliminatorie Katiuscia Spada e Diana Bacosi si classificano ottave con 116/125, mentre Chiara Cainero finisce 13ma a quota 115. Tra le sei finaliste ci sono le tre statunitensi, con Amber English seconda (119), Kimberly Rhode quarta (118) e Caitlin Connor quinta (118).

Completano il quadro delle qualificate la slovacca Danka Bartekova, prima (121), la cipriota Andri Eleftheriou, terza (119), e la russa Natalia Vinogradova, sesta (118). Nella classifica a squadre, dietro gli irraggiungibili Stati Uniti, primi con 355/375, nuovo record del mondo, c’è l’Italia, che conquista la medaglia d’argento, a quota 347, davanti a Cipro, che ottiene la medaglia di bronzo con 345.

Va meglio per l’Italia tra gli juniores: sono due infatti gli azzurrini tra i sei finalisti. Elia Sdruccioli chiude secondo con 121/125, mentre Niccolò Sodi è quinto con 119. Resta fuori il solo Matteo Chiti, 20° con 114. A vincere le eliminatorie allo shoot-off è lo statunitense Nic Moschetti (121).

Terzo il turco Onur Atak (119), mentre è quarto il ceco Daniel Korcak (120). Infine chiude l’elenco dei finalisti l’indiano Gurnihal Singh Garcha (119). Nella classifica a squadre vince la Repubblica Ceca con 356/375, davanti all’India, seconda con 355 ed all’Italia, medaglia di bronzo a quota 354.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Facebook Elia Sdruccioli

roberto.santangelo@oasport.it