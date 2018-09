Tiro a volo, Mondiali Changwon 2018: nel trap misto vanno in finale sia Stanco-De Filippis che Rossi-Pellielo!

Due su due! L’Italia sta tentando di monopolizzare la prova del trap misto ai Mondiali di tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud, piazzando in finale entrambe le coppie al via: spareranno per un medaglia e per una delle due carte olimpiche in palio sia Silvana Stanco e Mauro De Filippis, che Jessica Rossi e Giovanni Pellielo.

Le eliminatorie hanno sorriso a Russia 1 (Rabaya-Alipov), prima dopo lo shoot-off, e Slovacchia 1 (Rehak Stefecekova-Varga) con 146/150, che hanno eguagliato il record del mondo, mentre al terzo posto si è classificata la Turchia (Sariturk-Tuzun) con 145/150. Silvana Stanco e Mauro De Filippis (Italia 2) hanno chiuso al quarto posto le eliminatorie avendo terminato a quota 144/150, mentre Jessica Rossi e Giovanni Pellielo (Italia 1) si sono classificati quinti con 142/150. Sesta, al termine di un lungo shoot-off, Gran Bretagna 1 (Barr-Heading) con 141/150.

La finale è prevista alle 10.00 ora italiana.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITAV

roberto.santangelo@oasport.it