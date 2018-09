Tiro a volo, Mondiali Changwon 2018: Mauro De Filippis manca il pass olimpico. L’azzurro è quinto nel trap

Resta l’amaro in bocca per l’occasione sciupata, ma ce ne saranno altre: Mauro De Filippis non riesce a staccare il pass olimpico nel trap maschile, chiudendo quinto nella finale dei Mondiali di tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud. Per Tokyo oggi erano in palio quattro posti.

Sorride l’iberico Alberto Fernandez, che eguaglia il primato del mondo, che già gli apparteneva, per vincere oro e titolo iridato, superando per 48-47 lo slovacco Erik Varga, all’argento. Bronzo per il kuwaitiano Abdulrahman Al Faihan, a quota 32/40, mentre vola in Giappone anche l’australiano James Willett, quarto con 28/35.

Si ferma al quinto posto, invece, la corsa di Mauro De FIlippis, che con 23/30 non riesce a centrare la carta olimpica, per la quale sarebbe bastato soltanto un piattello in più. Sesto e primo degli esclusi in finale, lo statunitense Walton Eller, il quale dopo aver vinto le eliminatorie, fa segnare 17/25.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook FITAV

roberto.santangelo@oasport.it