Golf, Ryder Cup 2018: i qualificati di Europa e Stati Uniti. Francesco Molinari n. 1 del Vecchio Continente. Olesen stacca l’ultimo pass

E’ febbre Ryder a meno di un mese dall’inizio della sfida più attesa dell’anno. Europa e USA hanno già completato due terzi della loro squadra in vista della Ryder Cup 2018, in programma sul percorso del Le Golf National, a due passi da Parigi (Francia). E tra i magnifici 8 c’è anche Francesco Molinari, il numero 1 della pattuglia europea sulla base dei risultati conseguiti in un 2018 che lo ha visto trionfare nel BMW PGA Championship, nel Quicken Loans National e, soprattutto, nel British Open, primo italiano nella storia a vincere un torneo dello Slam.

Accanto al fuoriclasse italiano, che vanta già due vittorie in Ryder Cup nel 2010 e nel 2012, ci saranno anche il nordirlandese Rory McIlroy, gli inglesi Justin Rose, Tyrrell Hatton e Tommy Fleetwood, lo spagnolo Jon Rahm, lo svedese Alex Noren e il danese Thorbjorn Olesen. Proprio quest’ultimo ha agganciato l’ultimo posto disponibile tra i qualificati alla Ryder Cup 2018 grazie al 20° posto nel Made In Denmark, lasciandosi alle spalle gli inglesi Matthew Fitzpatrick e Eddie Pepperell, che sperano ora di ricevere una delle quattro wild card dal capitano Thomas Bjorn, che annuncerà le sue decisioni mercoledì 5 settembre.

Anche il team USA è quasi al completo e annovera Brooks Koepka, trionfatore nello US Open e nel PGA Championship, Patrick Reed, vincitore dell’Augusta Masters, Justin Thomas, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler, Dustin Johnson e Webb Simpson, a cui si aggiungeranno domani altri tre convocati, prima dell’annuncio del 12° uomo, che il capitano Jim Furyk sceglierà domenica 9 settembre. A sperare nell’invito è anche Tiger Woods, che ha sfiorato la vittoria negli ultimi due Major e ambisce a far parte della squadra che proverà a difendere il titolo conquistato due anni fa nel Minnesota.













Foto di Valerio Origo