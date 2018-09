Equitazione, Mondiali 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Il count down sta per concludersi. Da mercoledì 12 a domenica 23 settembre sarà Tryon (USA) ad ospitare i World Equestrian Games 2018, che coinvolgeranno i migliori interpreti al mondo dell’equitazione, a caccia delle medaglie iridate. Il completo e il dressage catalizzeranno l’attenzione nella prima settimana, ma l’attesa dell’Italia è tutta per il salto ostacoli, che vedrà all’opera una pattuglia azzurra che ambisce senza mezzi termini alle medaglie.

Lorenzo De Luca, Bruno Chimirri, Luca Marziani, Emanuele Gaudiano e Piergiorgio Bucci andranno a comporre il team Italia che, anche se privo di Alberto Zorzi, potrà ambire al podio sia nella prova a squadre di venerdì 21 settembre sia in quella individuale di domenica 23 settembre. I Mondiali 2018 assumeranno una valenza ancora maggiore se si considera che le prime 6 squadre conquisteranno il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Più complessa, invece, appare l’impresa per gli azzurri del dressage (Pierluigi Sangiorgi e Riccardo Sanavio) e del completo (Stefano Brecciaroli, Pietro Roman, Pietro Sandei, Arianna Schivo e Simone Sordi), per i quali un piazzamento di prestigio sarebbe già un grande risultato. Sarà possibile guardare i World Equestrian Games 2018 in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming sul portale web raiplay.it.

Di seguito, il programma completo:

Martedì 11 settembre

Cerimonia di apertura

Mercoledì 12 settembre

Ore 13.00-2.30: Endurance individuale e a squadre

Ore 14.30-3.00: Reining a squadre (finale)

Ore 14.45-24.00: Dressage Grand Prix individuale e a squadre

Giovedì 13 settembre

Ore 14.45-18.00: Dressage Grand Prix a squadre (finale)

Ore 15.00-22.30: Completo individuale e a squadre – Dressage

Ore 20.00-22.15: Reining individuale

Ore 20.00: Endurance (finale)

Venerdì 14 settembre

Ore 15.00-22.30: Completo individuale e a squadre – Dressage

Ore 16.30-23.30: Dressage Grand Prix Special individuale (finale)

Sabato 15 settembre

Ore 17.00-23.00: Completo individuale e a squadre – Cross Country

Ore 24.00-2.15: Reining individuale (finale)

Domenica 16 settembre

Ore 14.30-17.40: Dressage grand Prix Freestyle individuale (finale)

Ore 21.15-23.15: Completo individuale e a squadre – Salto Ostacoli

Martedì 18 settembre

Ore 14.30-23.30: Para-Dressage individuale (finale)

Ore 15.30-1.00: Vaulting individuale e a squadre

Mercoledì 19 settembre

Ore 14.30-23.30: Para-Dressage individuale (finale)

Ore 15.30-2.00: Vaulting Nations Cup Team Freestyle (finale)

Ore 15.00-23.15: Salto Ostacoli individuale e a squadre – Primo round

Giovedì 20 settembre

Ore 15.00-22.00: Para-Dressage a squadre

Ore 15.00-23.15: Salto Ostacoli individuale e a squadre – Qualificazioni

Ore 18.00-2.00: Vaulting (finale)

Venerdì 21 settembre

Ore 15.00-22.00: Para-Dressage a squadre (finale)

Ore 17.00-22.45: Driving individuale e a squadre – Dressage

Ore 19.30-22.45: Salto Ostacoli a squadre (finale)

Sabato 22 settembre

Ore 15.30-23.45: Para-Dressage individuale freestyle (finale)

Ore 17.00-21.15: Driving individuale e a squadre – Maratona

Ore 18.00-2.00: Volteggio individuale e a squadre (finale)

Domenica 23 settembre

Ore 15.30-17.30: Driving individuale e a squadre – Coni (finale)

Ore 16.00-19.30: Salto Ostacoli individuale (finale)

Cerimonia di chiusura













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Proli / FISE