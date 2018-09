Tiro a volo, Mondiali 2018: una prima delusione dal trap. Ora la prova mista per rifarsi

Arriva la prima delusione, purtroppo, ai Mondiali di tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud il trap maschile riserva soltanto amarezza per i colori azzurri. Mauro De Filippis centra il quinto posto in finale e perde, per un solo piattello, la carta olimpica per Tokyo 2020. Naturalmente ci saranno altre occasioni, ma la possibilità era ghiotta.

Non arrivano, invece, in finale Giovanni Pellielo, che paga il 23/25 dell’ultima serie, e Valerio Grazini, attardato già nella prima giornata con il 22/25 in apertura. Per entrambi però, a differenza di De Filippis, si prospetta una nuova possibilità venerdì 7, quando si terranno qualifiche e finali della prova mista.

Entrambi, infatti, saranno impegnati, rispettivamente con Jessica Rossi e Silvana Stanco, nella nuova specialità olimpica, che farà il suo esordio proprio a Tokyo 2020. Sarà questa l’unica occasione in cui verranno messe in palio carte olimpiche per il trap misto: vi saranno quattro pass nominali, ovvero la qualifica per i due migliori team.

Sarà possibile ovviamente partecipare alla rassegna nipponica anche per altre coppie, a patto però che i componenti siano entrambi qualificati alla prova individuale, fino ad un massimo di due team per nazione. Giovanni Pellielo e Jessica Rossi sono freschi campioni europei nella specialità, sapranno ripetersi anche in Corea?













Foto: Pagina Facebook FITAV

