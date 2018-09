Tiro a segno, Mondiali 2018: tutti gli azzurri in gara martedì 4 settembre. Programma, orari e tv

Domani, martedì 4 settembre, va in scena la terza giornata dei Mondiali di tiro a segno 2018, in corso a Changwon, in Corea del Sud. Nella notte italiana il programma della seguente disciplina si presenta ricco di eventi: tra le senior in palio il titolo iridato della prova individuale di pistola 10 m femminile, con la sola Rebecca Lesti tra le azzurre in gara, e 50 m maschile della stessa arma, dove sono impegnati Mauro Baldracchi, Giuseppe Giordano e Dario Di Martino; nella categoria junior invece eliminatorie e finale di pistola 10 m mista con due coppie italiane, Giulia Campostini e Paolo Monna (Italia 1) oltre a Margherita Veccaro e Simone Saravalli (Italia 2). In più spazio alle qualificazioni delle specialità di carabina 50 m a terra, sia tra gli uomini che tra le donne, dove sono attesi Simon Weithaler, Lorenzo Bacci e Marco De Nicolo in campo maschile, Barbara Gambaro, Sabrina Sena e Petra Zublasing nel femminile.

Le finali saranno trasmesse in streaming sul sito ISSF. Di seguito il programma completo della terza giornata di gare, in grassetto gli eventi che assegnano medaglie, tra parentesi gli azzurri al poligono:

Martedì 4 settembre

2.00-5.15 Pistola 10 m femminile, eliminatorie (Rebecca Lesti)

2.00-3.30 Pistola 50 m maschile (Mauro Baldracchi, Giuseppe Giordano, Dario Di Martino)

4.30-7.05 Carabina 50 m a terra maschile, eliminatorie (Simon Weithaler, Lorenzo Bacci, Marco De Nicolo)

6.00-6.50 Pistola 10 m mista junior (Campostrini-Monna, Veccaro-Saravalli)

6.15 Finale pistola 10 m femminile (ev. Rebecca Lesti)

7.45 Finale pistola 10 m mista junior (ev. Campostrini-Monna, Veccaro-Saravalli)

8.00-10.35 Carabina 50 m a terra femminile, eliminatorie (Barbara Gambaro, Sabrina Sena, Petra Zublasing)

Foto: UITS