Canottaggio, Mondiali 2018: definite le barche dell’Italia. Lodo sale sul 4 senza, rivoluzionata la ‘punta’, confermato il 4 di coppia

Sono stati diramati oggi i convocati ufficiali dell’Italia per i Mondiali di canottaggio e paracanottaggio in programma a Plovdiv, in Bulgaria, dal 9 al 16 settembre, e contestualmente sono state comunicate anche le composizioni degli equipaggi azzurri. La nostra rappresentativa sarà formata da 67 atleti, riserve incluse, per un totale di 24 imbarcazioni sulle 29 specialità inserite nel programma iridato.

Diverse le novità rispetto agli Europei, su tutte l’approdo di Matteo Lodo sul quattro senza, in attesa del rientro di Giuseppe Vicino. Il due senza sarà affare per Cesare Gabbia e Vincenzo Abbagnale: appiedato così Domenico Montrone, che sarà riserva, mentre sul doppio, accanto a Romano Battisti troveremo Emanuele Fiume, con Simone Venier che, come Giovanni Abagnale, passa sull’imbarcazione ammiraglia, con Fabio Infimo che si accomoda in panchina.

Confermate nel due senza femminile Alessandra Patelli e Sara Bertolasi, con Veronica Calabrese ed Ilaria Broggini sul quattro senza, mentre Kiri Tontodonati torna sul doppio assieme a Valentina Iseppi. Ecco l’elenco completo dei 24 equipaggi italiani in gara ai Mondiali di canottaggio di Plovdiv

UOMINI SENIOR

SINGOLO: Simone Martini (SC Padova)

DUE SENZA: Cesare Gabbia (SC Elpis), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare)

DOPPIO: Emanuele Fiume (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Romano Battisti (Fiamme Gialle)

QUATTRO SENZA: Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Bruno Rosetti (CC Aniene), Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Marco Di Costanzo (Fiamme Oro)

QUATTRO DI COPPIA: Filippo Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/AS Moto Guzzi), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati)

OTTO: Mario Paonessa, Paolo Perino, (Fiamme Gialle), Luca Parlato (Marina Militare), Emanuele Liuzzi (Fiamme Oro), Simone Venier (Fiamme Gialle), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Enrico D’Aniello (Fiamme Oro/RYCC Savoia)-timoniere

RISERVE: Andrea Cattaneo (SC Bissolati), Fabio Infimo (RYCC Savoia), Domenico Montrone (Fiamme Gialle)

DONNE SENIOR

SINGOLO FEMMINILE: Eleonora Trivella (Fiamme Rosse)

DUE SENZA: Alessandra Patelli (SC Padova), Sara Bertolasi (SC Milano)

DOPPIO: Valentina Iseppi (CC Aniene), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino)

QUATTRO SENZA: Veronica Calabrese (Canottieri Gavirate), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Ilaria Broggini (Canottieri Gavirate) e Giorgia Pelacchi (SC Lario)

QUATTRO DI COPPIA: Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo (CC Aniene), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Chiara Ondoli (CC Aniene)

RISERVA: Benedetta Faravelli (SC Esperia)

UOMINI PESI LEGGERI

SINGOLO: Martino Goretti (Fiamme Oro)

DUE SENZA: Giuseppe Di Mare, Alfonso Scalzone (RYCC Savoia)

DOPPIO: Stefano Oppo (Carabinieri), Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro)

QUATTRO DI COPPIA: Catello Amarante (Marina Militare), Paolo Di Girolamo (Carabinieri), Andrea Micheletti (Fiamme Oro), Matteo Mulas (CL Terni)

RISERVA: Gabriel Soares (Marina Militare)

DONNE PESI LEGGERI

SINGOLO: Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli)

DUE SENZA: Serena Lo Bue, Giorgia Lo Bue (SC Palermo)

DOPPIO: Valentina Rodini (Fiamme Gialle), Federica Cesarini (Fiamme Oro/C.Gavirate)

QUATTRO DI COPPIA: Giulia Mignemi (SC Aetna), Paola Piazzolla (Fiamme Rosse), Allegra Francalacci (SC Firenze), Arianna Noseda (SC Lario)

RISERVA: Stefania Buttignon (SC Timavo)

UOMINI E DONNE PARAROWING

SINGOLO PR1 MASCHILE: Fabrizio Caselli (SC Firenze)

SINGOLO PR1 FEMMINILE: Anila Hoxha (Cus Torino)

SINGOLO PR2 MASCHILE: Daniele Stefanoni (CC Aniene)

DUE SENZA PR3 FEMMINILE: Greta Elizabeth Muti (SC Olona 1894), Lucilla Aglioti (CC Aniene)

QUATTRO CON PR3 MISTO: Greta Elizabeth Muti (SC Olona 1894), Luca Agoletto, Tommaso Schettino, Lucilla Aglioti (CC Aniene), Giuseppe “Peppiniello” Di Capua (CN Stabia)-timoniere













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it