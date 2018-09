Tiro a volo, Mondiali 2018: tutti gli azzurri in gara venerdì 7 settembre. Programma, orari e tv

Proseguono le gare del trap ai Mondiali di tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud, dopo le finali della gara femminile seniores (che ha assegnato una carta olimpica all’Italia) e di quella maschile juniores, domani sarà la volta del trap misto seniores, che prevede le eliminatorie all’una ora italiana e le finali alle dieci. In palio il pass olimpico per le migliori due coppie.

Saranno due anche le coppie italiane in gara: i freschi campioni europei Jessica Rossi e Giovanni Pellielo vorranno riscattare l’opaca prova individuale culminata col mancato accesso in finale, mentre Silvana Stanco e Mauro De Filippis potranno sfruttare l’ottimo momento di forma, per una nuova prova di spessore.

Di seguito il programma completo di domani dei Mondiali di tiro a volo con l’indicazione dell’ora italiana delle gare e degli azzurri impegnati. La finale verrà trasmessa in diretta streaming sul sito ISSF, mentre in caso di presenza di italiani, OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

Venerdì 7 settembre

01.00-08.40 Eliminatorie trap misto senior (Jessica Rossi-Giovanni Pellielo, Silvana Stanco-Mauro De Filippis)

10.00 Finale trap misto senior (ev. Jessica Rossi-Giovanni Pellielo, Silvana Stanco-Mauro De Filippis)













Foto: FITAV

