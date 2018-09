Tiro a volo, Mondiali 2018: tutti gli azzurri in gara mercoledì 5 settembre. Programma, orari e tv

Riprendono le gare del trap ai Mondiali di tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud, dopo la prova maschile senior e quella femminile junior, è ora tempo di vedere in pedana le donne per la categoria senior e gli uomini per quella junior. In entrambi i casi l‘Italia schiera tre rappresentanti.

Tra le donne senior la spedizione azzurra sarà capitanata da Jessica Rossi, campionessa del mondo in carica dopo il trionfo di Mosca 2017 (tre titoli iridati per lei, più il clamoroso oro di Londra 2012 con 99/100), e con lei ci saranno Alessia Iezzi e Silvana Stanco. Per quanto riguarda invece la categoria junior, saranno della partita tra gli uomini Lorenzo Ferrari, Matteo Marongiu, e Teo Petroni.

Di seguito il programma completo di domani dei Mondiali di tiro a volo con l’indicazione dell’ora italiana delle gare e degli azzurri impegnati. Per entrambe le specialità verranno affrontate tre serie da 25 piattelli. Non essendo in programma delle finali, non è prevista la diretta streaming.

Mercoledì 5 settembre

01.30-06.55 Eliminatorie trap maschile junior (Lorenzo Ferrari, Matteo Marongiu, Teo Petroni)

02.30-08.10 Eliminatorie trap femminile senior (Jessica Rossi, Alessia Iezzi, Silvana Stanco)













Foto: FITAV

