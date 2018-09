Tiro a volo, Mondiali 2018: tutti gli azzurri in gara giovedì 13 settembre. Programma, orari e tv

Dopo una giornata di pausa, gli atleti tornano in pedana per i Mondiali di tiro a volo 2018 a Changwon (Corea del Sud). Domani, giovedì 13 settembre, prima giornata di gare per lo skeet maschile tra gli seniores, con Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro e Riccardo Filippelli impegnati a sparare i primi 75 piattelli. Verranno effettuate tre serie da 25 piattelli anche nella stessa specialità femminile di categoria juniores, con la sola Giada Longhi in gara.

Non essendo finali, non è prevista la diretta streaming delle prove di skeet. Di seguito il programma completo di domani dei Mondiali di tiro a volo (tra parentesi gli azzurri in gara).

Giovedì 13 settembre

1:30-7:25 Qualificazioni skeet femminile juniores (Giada Longhi)

2:05-9:25 Qualificazioni skeet maschile (Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro, Riccardo Filippelli)













Foto: Facebook Gabriele Rossetti