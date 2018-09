Tiro a volo, Mondiali 2018: le coppie azzurre si fermano ai piedi del podio nel trap misto. Rinviato il pass per Tokyo 2020

Niente da fare per l’Italia del tiro a volo nella finale del trap misto ai Mondiali in corso a Changwon: in Corea del Sud Silvana Stanco e Mauro De Filippis (Italia 2) chiudono quarti, mentre Jessica Rossi e Giovanni Pellielo (Italia 1) sono quinti. Oro e titolo iridato a Slovacchia 1 (Zuzana Rehak Stefecekova-Erik Varga), argento a Russia 1 (Ekaterina Rabaya-Alexey Alipov): per queste due coppie c’è anche la carta olimpica.

Medaglia d’oro per Slovacchia 1, con Zuzana Rehak Stefecekova che bissa l’oro individuale ed Erik Varga che aggiunge un’altra medaglia dopo l’argento della prova maschile. Gli slovacchi battono per 45-40 Russia 1 di Ekaterina Rabaya ed Alexey Alipov, mentre il terzo gradino del podio, a sorpresa, va a Gran Bretagna 1 di Kirsty Barr ed Aaron Heading, a quota 33/40.

Quarto posto per Italia 2 di Silvana Stanco e Mauro De Filippis, con lo score di 28/35, davanti all’altra coppia azzurra, Italia 1 di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, quinta con 22/30. Sesto posto e prima coppia eliminata in finale, la Turchia di Safiye Sariturk ed Oguzhan Tuzun con 18/25.

Non ci saranno più manifestazioni che metteranno in palio carte olimpiche per il trap misto, ma potranno partecipare alla gara di Tokyo 2020 coppie composte da tiratori qualificati per la prova individuale. L’Italia chiude le gare del trap della rassegna iridata con la sola carta olimpica conquistata nella prova femminile.













Foto: Pagina Facebook FITAV

roberto.santangelo@oasport.it