Tiro a volo, Mondiali 2018: Jessica Rossi e Silvana Stanco a caccia del pass olimpico. Prima però devono meritarsi la finale…

Si è conclusa la prima giornata dedicata al trap femminile ai Mondiali di tiro a volo in corso a Changwon (Corea del Sud). Al termine di tre serie sulle cinque totali (sono stati sparati 75 piattelli, ne mancano ancora 50 prima di stilare una classifica ufficiale) Jessica Rossi e Silvana Stanco si trovano appaiate in quarta posizione con lo score provvisorio di 70/75. Entrambe le tiratrici italiane sono ancora in piena corsa per l’accesso in finale, ma saranno costrette a disputare due manche perfette per la certezza matematica di entrare tra le migliori sei.

Come nella prova maschile, anche l’atto conclusivo del trap donne metterà in palio quattro pass per approdare alla rassegna a cinque cerchi di Tokyo 2020. L’atleta bolognese ha in mente di bissare il titolo conquistato ai Mondiali di Mosca l’anno scorso: dopo un primo round con tre errori, la campionessa olimpica di Londra 2012 è riuscita a riscattarsi con una seconda serie perfetta, mentre nel finale non ha centrato due piattelli. L’oro iridato in carica deve mettere in mostra le potenzialità, che possiede come abbiamo visto in parte oggi, per centrare la finale e poi salire sul podio. Per Silvana Stanco l’obiettivo è giungere entro la top6 al termine delle qualificazioni; le probabilità di medaglia per la tiratrice residente in Svizzera paiono inferiori rispetto alla connazionale, tuttavia potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa, magari ottenendo in anticipo un biglietto per le Olimpiadi. Praticamente impossibile invece vedere in azione anche dopo le eliminatorie Alessia Iezzi, 39a con 65/67.

Per quanto riguarda le avversarie, le più temibili sulla carta sono la cinese Wang Xiaojing, provvisoriamente in testa con 72/75, la tedesca Katrin Quooss, attualmente con una lunghezza di vantaggio rispetto alle tiratrici nostrane, e Fatima Galvez (Spagna), anche lei nel gruppo delle atlete al quarto posto.













Foto: Facebook Jessica Rossi