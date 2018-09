Tiro a volo, Mondiali 2018: Jessica Rossi e Silvana Stanco in corsa per la finale nel trap, classifica cortissima

Nella prima mattina italiana si è conclusa la prima giornata di eliminatorie del trap femminile senior ai Mondiali di tiro a volo di Changwon, in Corea del Sud: dopo tre serie Jessica Rossi e Silvana Stanco sono attualmente nel gruppo di sei atlete al quarto posto. Staccata Alessia Iezzi, 36ma. Nella categoria juniores in gara gli uomini, con gli azzurrini tutti in corsa per la finale.

Nella gara femminile senior comanda la cinese Wang Xiaojing, con 72/75, davanti alla coppia formata dalla tedesca Katrin Quooss e dalla thailandese Napapha Pramuanchok, a quota 71/75. Al quarto posto, con 70/75, un gruppo di sei tiratrici, tra le quali le nostre Jessica Rossi e Silvana Stanco: la prima parte con 22/25, poi fa 25/25 e chiude con 23/25, mentre la seconda va in calando, iniziando con 25/25, e facendo poi segnare 23/25 e 22/25. Domani servirà un 25 per la certezza della finale, mentre con un 24 potrebbe profilarsi un maxi shoot-off. Indietro Alessia Iezzi, nel gruppo al 36° posto con 65/75. Nella classifica a squadre l’Italia è prima con 205/225, un piattello davanti alla Cina.

Nella gara maschile juniores in corsa per un posto in finale tutti gli azzurri: Lorenzo Ferrari è nel gruppo al sesto posto con 70/75, nonostante un brutto 22/25 nella terza serie, mentre un piattello più indietro, al 12° posto, troviamo, con 69/75, Matteo Marongiu e Teo Petroni. Nella classifica a squadre Italia al momento terza con 208/225.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITAV

roberto.santangelo@oasport.it