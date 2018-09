Tiro a volo, Mondiali 2018: dopo l’amarezza di Rio 2016, Silvana Stanco ora merita Tokyo. Ma incombe ancora Jessica Rossi…

L’Italia del tiro a volo ha conquistato il primo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, la firma è di Silvana Stanco che si è messa al collo la medaglia di bronzo ai Mondiali in corso di svolgimento a Changwon (Corea del Sud). L’azzurra è stata assoluta protagonista nel trap ed è riuscita a salire sul podio strappando la carta a cinque cerchi che però non è nominale: sarà infatti il Commissario Tecnico a decidere tra due anni chi potrà effettivamente volare nel Sol Levante.

E sulla 25enne incombe ancora Jessica Rossi, proprio come a Rio 2016. In occasione dei Giochi in terra brasiliana, infatti, Silvana era riuscita a qualificarsi tramite la Coppa del Mondo ma poi le era stata preferita la Campionessa Olimpica di Londra 2012 che in quell’occasione non riuscì ad andare oltre il sesto posto (salvo poi riscattarsi dodici mesi più tardi vincendo il titolo iridato che oggi non è stata in grado di difendere).

Due anni fa la Stanco, che vinse anche l’argento agli Europei a poche settimane dall’appuntamento a cinque cerchi, si dovette defilare per lasciare spazio alla compagna più blasonata e titolata. L’amarezza fu davvero tanta per la tiratrice, encomiabile studentessa di lingue che si allena con una devozione totale, ed ebbe anche l’opportunità di sfruttare il suo passaporto svizzero (per metà è elvetica da parte di mamma Monica) ma decise di non tradire l’Italia e di continuare a inseguire il suo sogno con la maglia azzurra.

Alla prima occasione utile, l’atleta delle Fiamme Gialle ha subito raggiunto l’obiettivo che si era prefissata ma ora deve continuare a confermarsi ai massimi livelli se vuole evitare che il CT Albano Pera opti ancora una volta per Jessica Rossi. Allenata da papà Donato, la nativa di Zurigo non vuole più fermarsi e ora merita davvero la chance olimpica. E Jessica Rossi? Non è finita qui, la Campionessa Olimpica può staccare il pass in una delle prossime occasioni utili altrimenti dovrà sperare in una scelta tecnica che la favorisca nuovamente ma questa volta sarebbe proprio ingiusto.













Foto: profilo Facebook Silvana Stanco