Tiro a segno, Mondiali 2018: Lorenzo Bacci e Marco De Nicolo per la carta olimpica della carabina 3 posizioni. Dimenticare Campriani si può?

Terminata la fase eliminatoria della competizione di carabina tre posizioni ai Mondiali di tiro a segno a Changwon (Corea del Sud), sono rimasti in 60 a caccia del titolo iridato e di un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (accedono i primi quattro classificati). Tra gli azzurri restano in corsa Lorenzo Bacci e Marco De Nicolo, mentre Simon Weithaler è uscito di scena anticipatamente.

In una nazionale che sente, eccome, la mancanza del campione Niccolò Campriani, si fa affidamento sul veterano Marco De Nicolo, due volte finalista nella rassegna a cinque cerchi, e sul 24enne Lorenzo Bacci. Tuttavia, pare altamente improbabile che almeno un elemento della coppia possa continuare il cammino oltre le qualificazioni di domani, considerando i risultati ottenuti nella prima mattinata italiana: il più giovane si è classificato 25°, il tiratore delle Fiamme Gialle invece non è giunto oltre il 39° piazzamento. Serve più di un exploit, una vera e propria impresa anche solo per accedere alla top8.

A questo punto uno dei pochi fondamenti su cui possono basarsi le speranze degli azzurri sono i precedenti: non serve tornare eccessivamente indietro nel tempo, lo scorso aprile in Coppa del Mondo Marco De Nicolo ottenne la seconda posizione proprio nell’impianto in cui si sta svolgendo la rassegna iridata, che possa rivelarsi di buon auspicio?













Foto: ISSF