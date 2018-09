Tiro a volo, Mondiali 2018: azzurri a caccia del pass olimpico, ma è vietato sbagliare nelle qualificazioni

I Mondiali di tiro a volo 2018 a Changwon (Corea del Sud) termineranno con l’assegnazione del titolo iridato nello skeet maschile. In quanto specialità olimpica, verranno messi in palio inoltre quattro pass per Tokyo 2020. Al termine della prima giornata di qualificazione tutti gli azzurri in gara sono ancora in corsa per accedere in finale, ma attenzione alla classifica cortissima, con addirittura 42 tiratori racchiusi tra i 75 e 72 punti.

Fondamentale perciò compiere due ultime manche pressoché perfette per Riccardo Filippelli, Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro (rispettivamente con uno, due e tre piattelli mancati nel corso delle tre serie da 25). Anche un solo errore commesso dal 38enne italiano potrebbe costare caro, nonostante occupi terza posizione provvisoria con 74/75. Il campione olimpico in carica e il 25enne casertano invece sono addirittura costretti a scalare posizioni in classifica, dato che attualmente si trovano rispettivamente al 12° e 28° posto. Si preannuncia con molta probabilità uno shoot-off numeroso per conquistare gli ultimi posti disponibili per continuare il cammino verso il sogno iridato, dove è importante mantenere il sangue freddo.

Come pronosticabile, la concorrenza pare più feroce che mai: il più quotato Vincent Hancock (Stati Uniti) e il britannico Ben Llewellin si sono subito messi in mostra con tre serie impeccabili, entrambi dunque al comando con lo score di 75. Ma, come detto precedentemente, la graduatoria appare cortissima, a prova del fatto che tanti atleti possiedono le potenzialità per rientrare tra i migliori sei. E le sorprese non mancheranno di certo.













