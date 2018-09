Tiro a volo, Campionati italiani 2018: titoli a Marco Sablone nello skeet e Silvana Stanco nella fossa

Laterina (Arezzo) e Giussano (Monza Brianza) sono state sedi dei campionati italiani di tiro a volo, rispettivamente per quanto riguarda lo skeet e la fossa olimpica: andiamo a scoprire tutti i vincitori delle categorie senior e junior che hanno assegnato il titolo tricolore.

Nello skeet per la categoria Eccellenza maschile titolo a Marco Sablone, che in finale ha superato Giancarlo Tazza per 56-55, mentre si è dovuto accontentare del terzo posto Gabriele Rossetti, eliminato con 42/50. Quarto Emanuele Fuso con 34/40, quinto Cristian Ciccotti con 24/30, sesto Antonio Morandini con 16/20. Tra le Ladies Francesca Del Prete ha battuto in finale per 50-47 Chiara Di Marziantonio. Terza Simona Scocchetti con 40/50. Nella categoria Junior Matteo Chiti ha battuto Niccolò Sodi in finale per 57-54, mentre ha chiuso terzo Elia Sdruccioli, sul podio con 45/50.

Nella fossa olimpica titolo nella categoria Eccellenza per Oronzo Rochira, che ha battuto in finale per 47-42 Antonio Ansalone, mentre al terzo posto si è classificato Massimo Fabbrizi con 34/40. Quarto Mauro De Filippis con 29/35, quinto Mattia Sardi con 24/30, e sesto Jacopo Cipriani con 18/25. Tra le Ladies titolo per Silvana Stanco, che ha battuto in finale Alessia Montanino per 42-39. Terza Fiammetta Rossi con 30/40. Nella categoria Junior vittoria per Teo Petroni, che ha superato 45-43 Lorenzo Ferrari, mentre terzo si è classificato Angelo Scalzone con 35/40. Nella categoria Junior Ladies vittoria per Giulia Grassia con 41/50, superando Sofia Littamè, seconda con 39/50. Terza Adriana Rubini con 30/40.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITAV

roberto.santangelo@oasport.it