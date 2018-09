Tiro a segno, Mondiali Changwon 2018: si comincia domani con le finali di carabina e pistola 10 m mista

Il conto alla rovescia è ormai scaduto, nella notte italiana tra sabato 1 e domenica 2 settembre comincia la 52a edizione dei Mondiali di tiro a segno e tiro a volo. In palio i primi due titoli iridati nella carabina 10 m mista e pistola mista dalla stessa distanza.

Due coppie italiane al poligono nella specialità della carabina: Italia 1 è costituita dalla campionessa mondiale di Granada 2014 nell’individuale Petra Zublasing e il classe 1994 Lorenzo Bacci, mentre Italia 2 viene rappresentata dall’argento agli scorsi Giochi del Mediterraneo Martina Ziviani e dal giovane Riccardo Armiraglio (classe 1997, da quest’anno tra i senior). Possibilità di medaglia più per la prima che per la seconda coppia, ma bisogna fare i conti con le più quotate asiatiche, in particolare Cina, India e Corea del Sud, oltre all’outsider Russia. Nella pistola invece Rebecca Lesti e Giuseppe Giordano gli unici portacolori nostrani; impresa ardua centrare la finale, considerata la forte concorrenza dei paesi orientali e delle europee Germania e Ucraina.

Infine, nella categoria junior spazio agli atleti della pistola 50 m maschile: chiamati all’appello gli azzurri Andrea Morassut, Simone Saravalli e Paolo Monna per cercare di contrastare la potenza indiana (Gaurav Rana, Arjun Singh Cheema e Anmol Anmol, tutti e tre potenzialmente da podio), il russo Anton Aristarkhov e il cinese Hu Pengqi.

Foto: www.uits.it