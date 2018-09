Tiro con l’arco, Europei 2018: argento per l’Italia nel compound femminile. Anastasio, Franchini e Tonioli battute allo shoot off dalla Turchia

Arriva la prima medaglia azzurra agli Europei di tiro con l’arco a Legnica (Polonia). L’Italia conquista l’argento nella gara a squadre del compound femminile. Il terzetto formato da Anastasia Anastasio, Irene Franchini e Marcella Tonioli si è dovuto arrendere in finale alla Turchia (Bostan, Elmaagacli, Suzer) allo shoot-off. Un risultato importante, che lascia però l’amaro in bocca per lo svolgimento della gara.

Avvio di match molto equilibrato con le azzurre che realizzano 57 punti nel primo end, contro i 58 delle turche, che aprono quindi in vantaggio di una freccia. Punteggi ribaltati nel secondo (58-57) con il Bel Paese che ristabilisce quindi la parità sul 115-115. Nel terzo le nostre portacolori continuano a tirare grandi frecce e realizzano altri 57 punti, contro i 56 delle avversarie e passano così in vantaggio sul 172-171. Nell’ultimo e decisivo end Anastasio subisce la grande pressione e fa il primo 7 della gara. La Turchia approfitta dell’errore e pareggia sul 227-227, si va quindi allo shoot-off. Qui arriva purtroppo un altro errore della citata Anastasio, che fa 8, le turche invece sono perfette e vanno così a vincere 30-28.

Il cammino delle azzurre in questa rassegna iridata si era aperto con il record europeo nelle qualificazioni (2087 punti), poi era arrivato anche il primato italiano ai quarti, con la vittoria 233-225 con la Spagna. In semifinale l’Italia si era invece imposta 232-223 con il Belgio, che è stato poi sconfitto 234-230 dalla Germania nella finale per il bronzo.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL TIRO CON L’ARCO













Foto: Fitarco