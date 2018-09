Tiro con l’arco, Europei 2018: due medaglie azzurre nel compound maschile! Sergio Pagni conquista l’argento, Federico Pagnoni il bronzo

L’Italia conquista due medaglie nel compound maschile agli Europei di tiro con l’arco a Legnica (Polonia). Il veterano Sergio Pagni si prende l’argento dopo essere stato sconfitto in finale dal giovane talento russo Anton Bulaev, mentre Federico Pagnoni ottiene il bronzo. Sfuma quindi per il 39enne toscano il sogno di conquistare il secondo titolo europeo outdoor in carriera, ma questo ennesimo podio conferma ulteriormente la sua classe.

Pagni inizia al meglio la finale, realizzando 30 punti contro i 29 dell’avversario. Il secondo end termina sul 29 pari, mentre nel terzo il russo risponde con un 30-29 e ristabilisce la parità sull’88-88. Nel quarto end arrivano due 9 per Pagni e Bulaev passa così in vantaggio di una freccia sul 117-116. Nell’ultimo e decisivo end Bulaev è perfetto e va così a vincere con il punteggio di 147-145. In precedenza Pagni aveva superato allo shoot off prima il turco Demir Elmaagacli (148-148, X-9) e poi il connazionale Evren Cagiran (147-147, 10-9). Ai quarti aveva poi battuto 147-145 il russo Alexander Dambaev, prima di avere la meglio in semifinale nel derby azzurro con Pagnoni per 146-145.

Finale per il bronzo dominata invece da Pagnoni che batte l’esperto francese Pierre-Julien Deloche con il punteggio di 149-144. L’azzurro ha fatto una gara incredibile e dopo il 9 inziale, non ha più sbagliato andando a tirare 14 frecce perfette, riuscendo così a conquistare meritatamente la prima medaglia individuale della carriera. Un risultato che conferma il definitivo salto di qualità fatto dal 30enne azzurro in questa stazione, che dopo il secondo posto in Coppa del Mondo a Shanghai, centra un altro grande risultato.

Foto: Fitarco