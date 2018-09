Tiro a segno, Mondiali Changwon 2018: nella pistola 10 metri femminile si impone la greca Anna Korakaki. Assegnate altre quattro carte olimpiche

L’ellenica Anna Korakaki non fallisce l’appuntamento più importante della stagione e porta a casa oro e titolo iridato nella specialità della pistola da 10 metri femminile ai Mondiali di tiro a segno di Changwon, in Corea del Sud, conquistando anche il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Seconda la serba Zorana Arunovic, terza la sudcoreana Kim Bomi. Va in Giappone anche la cinese Wang Qian, quarta classificata. Out nelle eliminatorie la nostra Rebecca Lesti.

Nell’atto finale la greca conclude con lo score di 241.1 battendo la serba, attestatasi a quota 239.8. Eliminata in terza posizione la padrona di casa sudcoreana, con 218.8. Ai piedi del podio, ma felice per il pass olimpico in tasca, la cinese, out in quarta piazza con il punteggio di 198.1.

Quinta posizione per l’altra cinese, Jiang Ranxin, a quota 178.7, mentre in sesta piazza giunge la russa Vitalina Batsarashkina, fermatasi a 157.2. Settima la polacca Klaudia Bres, fuori con 136.9, mentre la prima delle eliminate è la sudcoreana Kim Minjung, ottava a quota 116.5.

Eliminata in qualifica l’unica azzurra in gara, Rebecca Lesti, 83ma con 522.













Foto: ISSF

roberto.santangelo@oasport.it