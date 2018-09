Tiro a segno, Mondiali Changwon 2018: nella carabina a terra 50 metri femminile avanti Petra Zublasing e Sabrina Sena

Anche al femminile la carabina a terra 50 metri, della quale oggi si sono disputate le eliminatorie, regala due sorrisi all’Italia ai Mondiali di tiro a segno di Changwon: in Corea del Sud passano infatti Sabrina Sena e Petra Zublasing, mentre non ce la fa Barbara Gambaro, che domani dunque non tornerà in gara.

Nel primo raggruppamento di qualifica ottimo ottavo posto per Sabrina Sena, a quota 618.1, mentre Barbara Gambaro chiude 44ma con 606.5, infine nel secondo gruppo spazio alla migliore delle azzurre, Petra Zublasing, terza, con 621.8, punteggio che la proietta tra le migliori delle 60 qualificate.

Nel computo globale della classifica infatti Petra Zublasing si attesta al quinto posto, in piena corsa per un piazzamento finale da sogno, mentre Sabrina Sena segna lo score che vale la posizione numero 17. Molto indietro Barbara Gambaro, 75ma, e dunque molto lontana dal passaggio del turno.













Foto: UITS

