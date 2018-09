Tiro a segno, Mondiali Changwon 2018: dominio Russia nella pistola 10 m mista

Con la finale di pistola 10 m mista si conclude la prima giornata dei Mondiali di tiro a segno a Changwon (Corea del Sud). Assegnate le prime medaglie nella notte italiana, in mattinata (ore 15 locali) si è disputato l’ultimo atto di una gara senza storia, comandata dal duo Russia 1 (Vitalina Batsarashkina e Artem Chernosuov).

Ad accedere in finale con la miglior prestazione Ucraina 1 (Olena Kostevych e Oleh Omelchuck), staccando le coppie avversarie di almeno tre punti. Alle spalle della nazionale dell’Europa dell’Est è lotta serrata per un posto tra le migliori cinque: Russia 1, Serbia 1 (Zorana Arunovic e Damir Mikec) e Cina 2 (Wang Qian e Wang Meng Yi) entrano con il punteggio di 772, mentre gli spagnoli Sonia Franquet e Pablo Carrera la spuntano per un soffio ai danni di Cina 1 (Ji Xiaojing e Wu Jiayu) e Germania 2 (Sandra e Christian Reitz). Il duo italiano costituito da Rebecca Lesti e Giusepe Giordano non va oltre la 38a posizione (756 punti).

In finale la prima coppia ad essere eliminata è la Spagna (331.6), a seguire quella serba 376.7) beffata di un solo decimo di punto dall’Ucraina, medaglia di bronzo (416.7). Nel testa a testa per il titolo iridato la nazionale russa gestisce il cospicuo vantaggio su Cina 2, chiudendo con uno score totale di 488.1 punti contro i 480.2 del duo asiatico.

Domani si apprestano a gareggiare al poligono gli atleti, sia uomini che donne, della carabina 10 m. In palio la medaglia d’oro mondiale e le prime carte olimpiche a livello individuale.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: ISSF