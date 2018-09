Tiro a segno, Mondiali Changwon 2018: Anna Korakaki centrerà il bis nella pistola da 25 metri femminile?

Il nono e penultimo titolo iridato in una specialità olimpica ai Mondiali di tiro a segno in corso a Changwon, in Corea del Sud, verrà assegnato domani mattina, alle ore 8.30 italiane, e sarà quello della pistola da 25 metri femminile che, nelle eliminatori iniziate quest’oggi, non vedeva azzurre al via.

Non ha brillato particolarmente oggi, chiudendo con 291, ma la greca Anna Korakaki potrebbe puntare, alla doppietta dopo l’oro conquistato da 10 metri. La sua grande rivale, l’indiana Manu Bhaker, oggi è andata meglio, chiudendo al terzo posto con 294, mentre la migliore è stata l’ucraina Olena Kostevych, con 294, ma un numero maggiore di centri.

Quinta un’altra delle favorite, la serba Zorana Arunovic, mentre sono ben piazzate due tiratrici di casa, le sudcoreane Kim Minjung (294), seconda, e Lee Jungeun (292), nona. Bene la russa Irina Serebryanskaya (294), leggermente più attardata la tedesca Monika Karsch (292), ma pur sempre in corsa per la finale.













Foto: ISSF Voice 2 Media

