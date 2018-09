Tiro a segno, Mondiali 2018: Zhu Haojie oro e primato juniores nella pistola 25 m maschile

Dominio del cinese Zhu Haojie nella prova di pistola 25 m maschile juniores, ultima gara odierna in programma ai Mondiali 2018 di tiro a segno in corso a Changwon, Corea del Sud. Secondo posto per l’atleta della nazionalità ospitante Lee Jaekyoon, terzo Cheng Zhipeng (Cina). Nessun italiano al poligono nella competizione presa in considerazione.

Il tiratore asiatico classe 2002 consolida la leadership al termine delle qualificazioni col punteggio totale di 589, eguagliando così il record mondiale juniores durante le qualificazioni. Lo statunitense Henry Leverett, secondo, non riesce a tenere il passo del cinese, terminando le sei serie con 582 punti. In terza posizione un altro cinese, Cheng Zhipeng (580), a seguire i coreani Lee Gunhyeok e Lee Jaekyoon, che insieme all’ucraino Maksym Horodynets, accedono in finale con uno score di 579.

Nell’atto conclusivo, sesta posizione per il coreano Lee Gunhyeok (12/20), eliminato allo shoot-off per mano di Maksym Horodynets, che alla fine si piazza quinto con 16/25. Henry Leverett si ferma in quarta posizione col punteggio di 21/30. Come nelle eliminatorie, Cheng Zhipeng chiude terzo (24/35), mentre nel testa a testa finale Zhu Haojie, aritmeticamente oro prima ancora dell’ultima serie, ottiene il record mondiale junior grazie al punteggio di 35/45. Argento quindi per Lee Jaekyoon (29/45).

Titolo a squadre, con primato, per la Cina. La somma dei punteggi dei tre tiratori raggiunge quota 1747, quasi 30 lunghezze in più rispetto alla Corea del Sud, argento (1719) e oltre 40 dalla Germania (1706).













luca.montanari@oasport.it

Foto: UITS