Tiro a segno, Mondiali 2018: tutti gli azzurri in gara sabato 8 settembre. Programma, orari e tv

Settima giornata dei Mondiali di tiro a segno che si stanno disputando a Changwon (Corea del Sud). In gara domani, sabato 8 settembre, soltanto donne: tutte le azzurre partecipanti alle eliminatorie si sono qualificate per disputare la prova di carabina tre posizioni, con Petra Zublasing, Barbara Gambaro e Sabrina Sena a caccia di un posto per la finale. Nessuna italiana impegnata nella pistola 25 m seniores, mentre tra le juniores della stessa specialità Maria Varricchio, Margherita Veccaro e Giulia Campostrini sono richiamate al poligono per la prova rapid fire ed un’eventuale lotta per la medaglia iridata.

Le finali dei Mondiali di tiro a segno verranno trasmesse in streaming sul sito ISSF. Di seguito il programma completo (tra parentesi gli azzurri in gara).

Sabato 8 settembre

1.30-4.15 Carabina tre posizioni femminile, qualificazioni (Petra Zublasing, Barbara Gambaro, Sabrina Sena)

5.15 Finale carabina tre posizioni femminile (ev. Petra Zublasing, Barbara Gambaro, Sabrina Sena)

6.00-7.20 Pistola 25 m femminile, rapid fire stage

7.40-8.10 Pistola 25 m femminile juniores, rapid fire stage (Maria Varricchio, Margherita Veccaro, Giulia Campostrini)

8.30 Finale pistola 25 m femminile

9.45 Finale pistola 25 m femminile juniores (ev. Maria Varricchio, Margherita Veccaro, Giulia Campostrini)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: UITS