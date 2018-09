Tiro a segno, Mondiali 2018: tutti gli azzurri in gara giovedì 6 settembre. Programma, orari e tv

La quinta giornata dei Mondiali di tiro a segno 2018, in corso a Changwon (Corea del Sud) richiama nuovamente gli uomini della carabina per la prova dalla distanza di 50 m tre posizioni. Nella giornata di giovedì 6 settembre si svolgeranno le eliminatorie della specialità citata, con Lorenzo Bacci, Marco De Nicolo e Simon Weithaler al poligono. Va in scena anche la pistola 10 m maschile, con qualificazioni e finali nella stessa giornata, dove sono impegnati gli azzurri Giuseppe Giordano, Mauro Baldracchi e Dario Di Martino. Stessa competizione anche nella categoria junior, con Paolo Monna, Simone Saravalli e Andrea Morassut in scena. Giornata di riposo invece per le donne.

Le finali verranno trasmesse sul sito ISSF. Di seguito il programma completo della giornata di domani (giovedì 6 settembre) dei Mondiali di tiro a segno (tra parentesi gli azzurri in gara).

Giovedì 6 settembre

1.30-7.15 Carabina 50 m tre posizioni maschile, eliminatorie (Lorenzo Bacci, Marco De Nicolo, Simon Weithaler)

2.00-5.15 Pistola 10 m maschile, eliminatorie (Giuseppe Giordano, Mauro Baldracchi, Dario Di Martino)

2.00-3.15 Pistola 10 m maschile junior (Simone Saravalli, Paolo Monna, Andrea Morassut)

4.15 Finale pistola 10 m maschile junior (ev. Simone Saravalli, Paolo Monna, Andrea Morassut)

6.15 Finale pistola 10 m maschile (ev. Giuseppe Giordano, Mauro Baldracchi, Dario Di Martino)













luca.montanari@oasport.it

Foto: UITS