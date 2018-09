Tiro a segno, Mondiali 2018: splendido ORO di Sofia Benetti e Marco Suppini! Primato mondiale junior per la coppia azzurrina nella carabina 10 m mista

La prima medaglia iridata della nazionale italiana ai Mondiali di tiro a segno si tinge del metallo più pregiato e proviene dalla categoria juniores. A Changwon, in Corea del Sud, Sofia Benetti e Marco Supini si laureano sorprendentemente campioni nella carabina 10 m mista, davanti alle più quotate Iran e India, rispettivamente seconda e terza. Inoltre, grazie all’elevatissimo punteggio (499.0), il duo azzurrino ottiene anche il record mondiale juniores.

Italia 1 aveva chiuso in terza posizione al termine delle qualificazioni (834.7 punti), alle spalle di Iran 1 (Sadeghian Armina-Amir Mohammad Nekounam) e Cina 2 (Wang Shuyi-Tyan Xiangyu), rispettivamente con il punteggio di 836.2 e 835.7. Sono approdate in finale anche Danimarca (Christina Herskind-Nicklas Kildehoj) con lo stesso score della coppia del Bel Paese e India 2 (Shreya Agrawal-Divyansh Singh Panwar) staccata di tre decimi di punto. L’altra coppia italiana in gara, costituita da Nicole Gabrielli e Carmine Formichella, si è piazzata 24a (825.8).

In finale splendida prova del duo tricolore che ha saputo reggere il confronto contro le coppie iraniana e indiana, le uniche che hanno tentato di insidiare gli azzurrini nelle prime tre serie di tiro. Dal quarto round in poi la coppia italiana ha sempre comandato sul filo dei decimi, fino ad aggiudicarsi l’oro grazie al dominio su Iran 1 nel testa a testa conclusivo. Il gradino più basso del podio è occupato da India 2, più lontane Cina 2 e Danimarca.

CLASSIFICA CARABINA 10 M MISTA JUNIOR

1. Italia 1 (Benetti-Suppini) 499.0 (WRJ)

2. Iran 1 497.7

3. India 2 435.0

4. Cina 2 391.5

5. Danimarca 347.5

24. Italia 2 (Gabrielli-Formichella)

Avara di soddisfazioni per le nostri portacolori l’altra specialità junior in programma, la pistola 10 m femminile. Nelle eliminatorie, vinte da Yoo Hyunhyoung (Corea del Sud) con 576 punti, Margherita Veccaro è la migliore italiana (16a col punteggio di 567), distante due lunghezze dall’accesso all’atto conclusivo; più indietro invece Maria Varricchio (561) e Giulia Campostrini (555). Oro alla tiratrice di nazionalità turca Sevval Tarhan, che precede di oltre tre punti la padrona di casa Choo Gaeun; medaglia di bronzo per Lizi Kiladze (Georgia).

CLASSIFICA PISTOLA 10 M FEMMINILE JUNIOR

1. Sevval TAHRAN (Turchia) 237.9

2. CHOO Gaeun (Corea del Sud) 234.5

3. Lizi KILADZE (Georgia) 213.6

4. Camille JEDRZEJEWSKI (Francia) 193.1

5. YOO Hyunyoung (Corea del Sud) 172.2

6. Vanessa SEEGER (Germania) 151.4

7. Nino KHUTSIBERIDZE (Georgia) 130.5

8. Hanniyek ROSTAMIYAN (Iran) 113.3

16. Margherita VECCARO (Italia)

35. Maria VARRICCHIO (Italia)

51. Giulia CAMPOSTRINI (Italia)













Foto: UITS