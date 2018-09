Tiro a segno, Mondiali 2018: Paolo Monna ancora in finale nella pistola 10 m junior maschile. Italia ottava nella prova a squadre

Va in archivio la quinta giornata dei Mondiali di tiro a segno per la categoria juniores a Changwon (Corea del Sud) con la sola prova di pistola 10 m maschile in programma. Paolo Monna centra l’accesso tra i migliori otto, piazzandosi in quinta posizione nell’atto conclusivo. Medaglia d’oro all’indiano Chaudhary Saurabh davanti a Lim Hojin (Corea del Sud) e al connazionale Arjun Singh Cheema.

Dominio dei padroni di casa nelle eliminatorie: Lim Hojin e Sung Yunho chiudono rispettivamente primo e secondo staccati di due punti (583 a 581), a seguire Chaudary Saurabh con lo stesso score del “peggiore” tra i due coreani. Paolo Monna conquista l’ultimo posto disponibile per approdare alla gara che assegna le medaglie grazie ad un punteggio di 574. Più indietro gli altri azzurrini: Simone Saravalli, competitivo solo nei primi due round, giunge 27° a sette lunghezze di distanza dal connazionale; Andrea Morassut è 49° con 556 punti.

In finale esce di scena prima di tutti il tedesco Robin Walter, due tiri dopo saluta anche il cinese Xie Yu. A sorpresa viene eliminato in anticipo il coreano Sung Yunho, sesto, mentre nella serie successiva l’ultimo bersaglio si rivela fatale per il tiratore classe 1998 del Bel Paese. Si ferma ad un passo dal podio il greco Dionysios Korakakis. Arjun Singh Cheema (India) non può nulla su un impeccabile Lim Hojin, il quale realizza due 10.9 di fila. Tuttavia il coreano è troppo distante dall’altro indiano in gara e deve accontentarsi della medaglia d’argento. Per Chaudhary Saurabh, oltre all’oro iridato, la gioia del primato mondiale junior, con 245.5 punti.

CLASSIFICA PISTOLA 10 M MASCHILE JUNIOR:

1. Chaudhary SAURABH (India) 245.5

2. LIM Hojin (Corea del Sud) 243.1

3. Arjun Singh CHEEMA (India) 218.0

4. Dionysios KORAKAKIS (Grecia) 197.4

5. Paolo MONNA (Italia) 178.3

6. SUNG Yunho (Corea del Sud) 156.9

7. XIE Yu (Cina) 135.4

8. Robin WALTER (Germania) 114.8

27. Simone SARAVALLI (Italia)

49. Andrea MORASSUT (Italia)

La prova a squadre della stessa specialità, i cui punteggi vengono stabiliti in base alla somma dei risultati dei tre tiratori al poligono durante le qualificazioni, premia la nazionale coreana (1732 punti e record del Mondo junior) che precede per un paio di lunghezze l’India; medaglia di bronzo invece alla Russia (1711), nonostante nessuno di essi abbia centrato la finale. L’Italia chiude all’ottavo posto col punteggio di 1697.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: Facebook Paolo Monna