Tiro a segno, Mondiali 2018: doppietta Cina nella pistola 25 m maschile. Riccardo Mazzetti non completa la rimonta

Assegnato anche l’ultimo titolo iridato di una disciplina olimpica. Ai Mondiali di tiro a segno a Changwon (Corea del Sud) oro e argento rispettivamente per i cinesi Lin Junmin e Zhang Jian, alle loro spalle il francese Jean Quiquampoix. Per l’ennesima volta gli italiani restano a guardare.

Le eliminatorie terminano rispettando le attese in generale: Oliver Geis (Germania) mantiene la leadership facendo segnare uno score complessivo di 591 punti, lasciandosi dietro il cinese Lin Junmin e il coreano Kim Junhong, distanti una e due lunghezze. In quarta posizione il transalpino Jean Quiquampoix (586), stesso punteggio del russo Alexei Klimov; l’ultimo pass per la finale viene acciuffato da Zhan Jian (Cina) con 584 punti. Sorprende il mancato accesso del tedesco Christian Reitz (9°), intento a scalare posizioni dopo la prestazione sottotono del giorno precedente: prime due manche perfette (100 punti), poi un 93 conclusivo annichilisce le sue ambizioni da finale.

Riccardo Mazzetti non riesce a compiere l’impresa: dopo una prima serie da 99 punti, nel secondo e terzo round ottiene 94 e 93, troppo poco per sperare in una rimonta, chiudendo così 33° (574). Per quanto riguarda gli altri italiani, Andrea Spilotro termina le qualificazioni con lo stesso punteggio del tiratore di Busto Arsizio (35°), Tommaso Chelli invece si classifica 42° con 571 punti.

Il primo a terminare in anticipo l’atto conclusivo è il padrone di casa Kim Junhong (12/20), dopo aver ottenuto il punteggio più basso in uno shoot-off a tre. Oliver Geis delude nella serie successiva, in cui non centra nemmeno un bersaglio e così è costretto a non andare oltre la quinta posizione (12/25). Conquista una carta olimpica, ma non il podio, Alexei Klimov (20/30); mentre Jean Quiquampoix si deve accontentare della medaglia di bronzo (24/35). Il derby cinese, dunque anche il titolo iridato, viene vinto da Lin Junmin col punteggio di 32/40, per un solo punto davanti a Zhang Jian.

Nella prova a squadre oro per la Cina, che ottiene anche il primato mondiale con il punteggio di 1756. A cinque punti di distanza troviamo la Germania, indietro di oltre 10 punti invece la Corea del Sud, comunque ai piedi del podio. Nona posizione per l’Italia, con uno score di 1719.













Foto: ISSF