Tiro a segno, Mondiali 2018: da Lin Junmin a Christian Reitz, tanti favoriti per l’oro iridato nella pistola 25 m maschile

Domani, domenica 9 settembre, andranno in scena le qualificazioni di pistola 25 m maschile, ultima specialità olimpica in programma ai Mondiali di tiro a segno a Changwon, in Corea del Sud. Anche nella gara che stiamo prendendo in considerazione verranno assegnati i primi pass per Tokyo 2020, riservati ai migliori quattro classificati.

L’Italia schiera al poligono Andrea Spilotro, Tommaso Chelli e Riccardo Mazzetti. Nessuno di essi parte con ambizioni da medaglia e difficilmente li vedremo in finale, tuttavia come dimostrato nelle giornate precedenti ogni gara possiede una storia a sé. L’obiettivo del terzetto azzurro pare dunque quello di rendere meno amaro un bilancio già pessimo di suo, con la sola Petra Zublasing in grado di entrare tra le migliori otto in una specialità compresa nella rassegna a cinque cerchi.

Una prova davvero incerta, con tanti papabili per il successo iridato: sulla carta il principale favorito è il cinese Lin Junmin, che vanta due successi consecutivi nelle ultime uscite in Coppa del Mondo, ma anche il connazionale Yao Zhaonan potrebbe rivelarsi un osso duro; la Germania può fare affidamento su Christian Reitz e Oliver Geis, entrambi sul podio la scorsa primavera nello stesso impianto in cui si sta disputando la rassegna mondiale; la nazionale ospitante invece si aspetta il massimo da Kim Jonhong, che a Changwon ha preceduto la coppia tedesca in CdM. Outsider il francese Jean Quiquampoix, autore di due ottime prestazioni nella stagione corrente a Guadalajara e Fort Benning.













Foto: UITS