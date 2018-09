Tennistavolo, World Cup femminile Chengdu 2018: disputate le eliminatorie. Gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Scattata a Chengdu, in Cina, la World Cup femminile di tennistavolo: nella prima giornata di gare sono stati disputati i gironi eliminatori che hanno decretato le otto pongiste qualificate agli ottavi di finale, a cui erano già ammesse di diritto le otto teste di serie. Le dodici atlete in gara sono state divise in quattro gruppi da tre che hanno promosso le prime due classificate.

Nel Gruppo 1 la nordcoreana Kim Song I ha battuto per 4-1 l’olandese Li Jie e per 4-3 la svedese Matilda Ekholm. La svedese ha superato per 4-2 l’olandese. La nordcoreana è passata come prima e la svedese come seconda, mentre è stata eliminata l’olandese.

Nel Gruppo 2 la romena Elizabeta Samara ha superato per 4-3 l’egiziana Dina Meshref e sempre per 4-3 l’atleta di Cina Taipei Chen Szu Yu, che ha superato a sua volta per 4-0 l’egiziana. Prima la romena, seconda la pongista di Cina Taipei, eliminata l’egiziana.

Nel Gruppo 3 la canadese Zhang Mo ha prevalso per 4-3 sull’australiana Lay Jiang Fang, poi l’ungherese Georgina Pota ha regolato per 4-1 la canadese, infine l’australiana ha disposto per 4-1 della magiara. Per differenza set prima l’australiana, seconda la magiara, eliminata la canadese.

Nel Gruppo 4 la romena Bernadette Szocs ha avuto la meglio per 4-2 sulla statunitense Wu Yue e, sempre per 4-2 sull’austriaca Liu Jia. L’austriaca infine ha battuto in rimonta la statunitense per 4-3. Prima la romena, seconda l’austriaca, fuori la statunitense.

Di seguito gli accoppiamenti degli ottavi di finale:

Zhu Yuling (Cina)-Matilda Ekholm (Svezia)

Elizabeta Samara (Romania)-Sofia Polcanova (Austria)

Georgina Pota (Ungheria)-Cheng I Cing (Cina Taipei)

Ding Ning (Cina)-Liu Jia (Austria)

Doo Hoi Kem (Hong Kong)-Bernadette Szocs (Romania)

Lay Jian Fang (Australia)-Suh Hyowon (Corea del Sud)

Miu Hirano (Giappone)-Kim Song I (Corea del Nord)

Chen Szu Yu (Cina Taipei)-Kasumi Ishikawa (Giappone)













Foto: Profilo Twitter ITTF

roberto.santangelo@oasport.it